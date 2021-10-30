Мнение: На «Белкалии» может быть использована та же схема, по которой начались массовые задержания руководителей на МТЗ 5 30.10.2021, 12:50

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Руководителей предприятий делают крайними.

Итак, немного подробностей по МТЗ. Действительно, задержаны оказались замдиректора, а также еще несколько сотрудников. По версии хунты, это «борьба с коррупцией» – взяли за взятки, которые сами же силовики и предложили, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как вы понимаете, дракон одними политическими делами сыт не будет. На неделе потребовал разобраться с историей по мясу – тут же был найден крайний, а по колхозам экстренно разослали письма с угрозами не торговать мясом налево (скрины прилагаются).

Но вернемся к МТЗ. По информации Ника, ситуация там несколько другая. На предприятии обнаружена крупная недостача. И это недостача не последнего года – она накапливалась годами. В общем, на тех, кого взяли, повесили все грехи лет за пять. Это обратная сторона фуфлежа статистики.

Вот так работает хунта. Собирает все до кучи: и ваше, и не ваше. А потом на основании липовых подписей вам и предъявит. За себя и за того парня. Оно того стоит - сидеть и ждать?

Кстати, недостача обнаружена и на «Белкалии». Всю текущую неделю на предприятии был переполох. Все дело в распоряжении «Белкалия» есть много кислородных баллонов, которые стали дефицитом. Их решили отдать больницам, однако выяснилось, что треть баллонов куда-то пропала. Теперь задача найти крайних. Не исключена схема, которая сейчас проходит на МТЗ. Кроме того, стачком ранее писал о задержании одного из близких друзей Головатого.

И напоследок еще пример про тупость хунты. Запрет на печать независимых газет ударил по гостипографиям, а некоторых окончательно добил. Гродненская типография – один из таких примеров. Если у вас есть детали – милости просим в бот.

О чем все это говорит? У хунты все очень плохо. Ей приходится реагировать даже на флешмобы типа «Носи маску, если ты против Лукашенко». Реальное массовое действие вызовет панику. Поэтому – остаемся дома 1 ноября.