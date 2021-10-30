«Радарное сечение как у птички – сложно сбить»: на что способен «Байрактар» 8 30.10.2021, 12:55

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Что нужно знать о беспилотниках, которые Украина применила на Донбассе

Вспышка, клубы дыма, почерневшая мишень: видео, запечатлевшее, как беспилотник «Байрактар» стреляет по артиллерийскому орудию на Донбассе, появилось в соцсетях 26 октября, сообщает currenttime.tv.

«Несколько дней вражеские пропагандисты утверждали, что ВСУ нарушили Минские договоренности и зашли на чужую территорию. Сегодня они с максимальной дистанции в 15 километров обстреляли село Гранитное в Донецкой области», – написал украинский военный блогер Роман Доник.

Позже о «Байрактаре» сообщили другие эксперты и блогеры, а также военное радио «Армия FM». Оперативное командование ВСУ «Восток» сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны сепаратистов. Вероятно, применение беспилотника стало ответным ударом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких «Байрактаров« «могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе». Его слова приводит «Коммерсант». «Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы», – добавил Песков, с первых дней противостояния на Донбассе отрицающий участие в нем России.

На что способен «Байрактар»

Беспилотный средневысотный оперативно-тактический аппарат «Байрактар» (в переводе с турецкого – «знаменосец») может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. На подвеске у него – до четырех ракет. Максимальная дальность управления – 150 километров.

Всего один такой беспилотник в состоянии контролировать всю линию разграничения между боевиками и вооруженными силами Украины, отмечает израильский эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль. Теоретически у сепаратистов не может быть средств ПВО, способных обнаружить «Байрактар», – это под силу только российскому комплексу «Бук», из которого в 2014 году был сбит «Боинг-777» в небе над Донецком. Но даже из него сложно попасть по турецкому беспилотнику. «Одно дело лупить по «Боингу», который весит 200 тонн, другое дело по «Байрактару», у которого очень маленькое радарное сечение. Почти как у птички», – комментирует Мигдаль.

«Байрактар» можно сравнить с конструктором. «Мы купили несколько комплексов в позапрошлом году, – рассказывает украинский военный эксперт Сергей Згурец. – Еще один комплекс купили в этом году для военно-морских сил и еще будем докупать. Один комплекс может иметь от четырех до шести летательных аппаратов, разное количество командных пунктов и разную спецификацию».

«Если их будут массово применять, это изменит парадигму конфликта, – продолжает Сергей Мигдаль. – Даже притом что это стоит недешево (хотя дешевле, чем истребитель), они заставят бойцов сепаратистских формирований совсем по-другому себя вести. Все время прятаться, все время бояться, что им на голову что-то неожиданно прилетит. Мы видели, какую деморализацию это вызвало в составе армянской армии во время карабахского конфликта».

О том, что у Азербайджана есть некие турецкие ударные беспилотники, 5 октября заявил президент Ильхам Алиев. Многие кадры поражения армянской бронетехники сделаны камерой, похожей на ту, что установлена на «Байрактаре», но использование этой модели в Карабахе официально не подтверждено.

«Если конфликт будет как сегодня, Украине будет достаточно 48 «Байрактаров»

«Байрактары» стоят на вооружении украинской армии уже два года. То, что их впервые применили только сейчас, непростительно, считает полковник запаса, в 1998-2005 годах – командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец.

«Их надо было применять раньше, – считает он. – Потому что ведется безнаказанный обстрел городских поселков, сел, [сепаратисты] жгут дома жителей из артиллерии и так далее». Между тем о нарушении перемирия и обстрелах мирных жителей заявляют обе стороны конфликта на Донбассе.

Украина закупила 12 «Байрактаров» и планирует приобрести еще 48, делится Якубец.

«Все будет зависеть от интенсивности военного конфликта. Если военный конфликт будет такой, как сегодня, то 48 будет достаточно, но если конфликт разгорится с массированным применением механизированных танковых войск, артиллерии, как это было в 2014-2015 году, то их, может, будет недостаточно», – комментирует эксперт.

Сейчас Турция разрабатывает новый ударный самолет-беспилотник, при этом использует двигатели запорожского завода «Мотор-січ». «Помогая Турции в разработке этого суперсовременного оружия, необходимо иметь виды на покупку его для Украины», – говорит Якубец.

Как реагирует Запад

«Техника для обнаружения «Байрактаров» такая же, как и для обнаружения любых летательных аппаратов, это радиоэлектронное оборудование, радары. Порядка 20 «Байрактаров» было сбито в разных конфликтных зонах: в Сирии, Ливии, Турции. Они подвергаются тем же опасностям, что другие летательные аппараты. Но разница в том, что они значительно дешевле самолетов и там нет летчиков, не гибнут люди», – продолжает Якубец.

«Могу сказать вам, что, по всей видимости, «ДНР» и «ЛНР» имеют необходимые средства радиолокационной разведки [для обнаружения «Байрактаров»]. Но без батареи противовоздушной обороны, которые стреляют по подобным целям ракетами, эти средства несущественны», – считает Якубец. Если российские ракетные комплексы (в частности, «Бук-3М») будут использованы на территории Украины, Кремлю придется объясняться перед мировым сообществом, продолжает эксперт: «Их не купишь, как сказал Путин, в Военторге».

Традиционную озабоченность тем, что на востоке Украины интенсифицируются военные действия, выразили Франция и Германия. В заявлении Парижа упомянуто и использование «Байрактара».

«Нам, украинцам, и нашему политическому руководству реагировать на это особо не стоит, – уверен Якубец. – Нечего лить крокодильи слезы по нам, надо нам действительно помогать. Что может Германия? [Экс-канцлер Ангела] Меркель привела нас к тому, что мы имеем, и к «Северному потоку» привела, и к конфликту привела. Если бы она в 2008 году не стала поперек того, что Украину надо принимать в НАТО, то и не было бы конфликта в 2014 году».

В германском МИДе настаивают: в зоне конфликта могут летать только беспилотники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Байрактары» в их число не входят.

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