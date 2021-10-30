Минчане, сдавшие жилье аферистке из Сухарево, рассказали, что им довелось пережить 4 30.10.2021, 13:13

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За дамой — целый шлейф приключений.

Сдать постороннему человеку не свою квартиру — не такая уж и гениальная афера. Было время, когда нечистые на руку дельцы арендовали жилье на сутки и потом, не моргнув глазом, «пересдавали» его всем желающим, набирая ворох залогов, а то и полноценных оплат. Но, как говорится, чтобы поживиться чужими деньгами, не обязательно быть гением. Вот и Елена Ш., сумевшая на $500 развести минчанина Алексея, решила отличиться не качеством афер, а количеством. Еще в четверг мы думали, что она только «дебютировала» с квартирным разводом, а уже в пятницу выяснилось, что за дамой целый шлейф приключений, пишет сайт Onliner.

Одна на всех — история про вклад

Свою прошлую горе-квартирантку Елену (она же «хозяйка» трешки из статьи) узнала жительница Сухарево по имени Татьяна. Девушка говорит, ее аж передернуло, когда прослушала аудиозапись в статье: этот голос и легенду про вклад, который вот уже подошел к снятию, но в банке что-то не ладится, не забыть. Да и как это сделать, если благодаря такой «жиличке» пришлось пережить обыск в квартире и знакомство с ОБЭП.

— Мне тоже довелось столкнуться с этой аферисткой, — говорит Татьяна. — Все началось в декабре: я сдавала трехкомнатную квартиру в Сухарево, но дело как-то не ладилось: не могла найти жильцов. И тут звонит очень приветливая и разговорчивая женщина, рассказывает, что у нее трое детей и работящий муж (вроде как промышленный альпинист). Договорились, что она подъедет посмотреть мою трешку. Я ее еще даже подвезла на машине.

Квартира Елене понравилась, сказала, что снимет с удовольствием, предложила 100 рублей залога. Но я решила, пусть на следующий день привозит всю сумму и заселяется. Честно говоря, первые звоночки прозвучали сразу же, и касались они, естественно, оплаты. Деньги она мне обещала привезти дней пять подряд: вот-вот подъеду.

Потом стала просить рассчитаться попозже, мол, перед Новым годом банки не хотят отдавать деньги. Рассказала все ту же самую историю про вклад, что и Алексею. Я посоветовалась с мамой, и та подтвердила: сейчас действительно есть проблемы с возвратом денег, поэтому стоит пойти человеку навстречу. Я снова ждала.

26 декабря они всей семьей заселились. Без оплаты. 8 января они мне отдали $100 по курсу, а полностью за первый прожитый месяц рассчитались 26 января.

Второй месяц проживания мало чем отличался от первого: Елена обещала, Татьяна ждала. Неиссякающая фантазия квартирантки порождала все новые отговорки. Дошло до того, что, по легенде Елены, в банке она уже чуть ли не жила, но там ее каждый раз обманывали и не отдавали вклад.

— Сколько раз она приезжала ко мне домой, чтобы пожаловаться, полить слезы и попроситься жить — не пересчитать. Но еще через две недели все-таки отдала $200 в эквиваленте. Однако это была не вся сумма, поэтому остаток она клятвенно обещала вернуть в течение недели.

Неделя, естественно, прошла. И тут начинается. В четверг она мне пишет, что сняла деньги и вечером приедет. Вечером у нее возникают срочные дела. В пятницу — тот же сценарий. И в субботу тоже. В итоге договорились на воскресенье на 12 часов. И вот в утро воскресенья раздается звонок: она набрала моей маме и попросила сдвинуть время на попозже, мол, не переживайте, все в порядке, деньги есть. А через 20 минут мне приходит сообщение на телефон: «Танька, давай в понедельник».

«Возьми — это карта мужа»

Тут уже девушка не выдержала и сама поехала в квартиру. Заодно позвонила папе и рассказала про всю ситуацию (он был не в курсе того, насколько проблемной оказалась квартирантка).

— Когда Елена меня увидела, кинулась реветь: не выгоняй, пожалей детей! — продолжает рассказ Татьяна. — А чего мне их жалеть, если ты сама этого не делаешь. Самое интересное, что в этот самый момент в квартире находились муж Елены и ее отец (якобы приехал помогать с детьми) — оба пьяные, оба спали на полу. Так и не проснулись.

Понимая, что ситуация критическая, квартирантка отдает мне 100 рублей и обещает завтра, в понедельник, вернуть остальное. На следующий день с самого утра она начинает мне звонить-писать и рассказывать, как сильно ждет нашей встречи, чтобы отдать деньги.

На этот раз я решила поехать в квартиру с подружкой — на всякий случай. И вот захожу, а Елена протягивает мне пластиковую банковскую карточку и говорит: «Бери, это мужа, вечером снимешь с банкомата». Естественно, меня такой расклад не устроил.

Минчанка говорит, что в этот момент ее терпение лопнуло: решила вызвать милицию.

Как только Елена поняла, что в съемную квартиру должен приехать наряд, сильно занервничала, умоляла не делать этого и решить все по-дружески.

— Ну а мне-то чего милиции бояться? Поэтому я набрала 102. Когда сотрудники приехали, я написала заявление и указала, что хочу, чтобы квартиранты съехали завтра. Хотя Елена на ходу и стала пытаться продлевать срок хотя бы до послезавтра.

И вот уже вторник. Я с утра была занята — проходила техосмотр — ближе к обеду беру телефон и вижу сто пропущенных. Понятно от кого. И сообщение: «Танька, мы с Сергеем хотим поговорить с тобой, давай встретимся». Когда передала просьбу папе, он сказал посылать их на три буквы.

И вот вечером приезжаем мы их выставлять. Все семейство в сборе, причем муж делает вид, что вообще не в курсе ситуации и впервые слышит про долг. Еще наехал так: «Я нормальный мужик, что вы за $100 скандал поднимаете, в конце недели у меня зарплата — все отдам».

И что вы думаете? Родители им поверили: гляжу, а они уже на меня косо смотрят — чего я такая злая, надо быть добрее к людям. Но я стояла на своем, в конце концов, квартира на меня оформлена, и я решаю. Препирался со мной муж Елены, не собиравшийся никуда уходить, пока я не вызвала милицию.

Все пятеро — Елена с Сергеем и тремя детьми — пошли на улицу в неизвестном направлении. А в милиции у меня приняли новое заявление, заодно еще и посмеялись, что все со сдачи квартир зарабатывают, а мы — наоборот. Благо хоть успела с них выбить оплату «коммуналки» за один месяц.

В субботу, под моим надзором, они забрали оставшиеся вещи. Наверное, только поэтому у нас ничего и не пропало.

У вас будет обыск

Можно было бы подумать, что это конец истории. Но нет, в понедельник Татьяне позвонил отец и спросил: «А кому вы квартиру-то сдали? Мне звонили из ОБЭПа, приедут с обыском». Выяснилось, что в организации, где Елена работала, пропало 600 рублей из кассы.

— Конечно, милиция приехала, провела обыск. Благо для нас все обошлось, так как они уже съехали, но мне милиционер рассказал, что эта Елена Ш. — аферистка первой гильдии и уже судимая (за то, что «скупала» золото, но вместо денег давала людям расписки). А вообще на ее счету чего только нет.

Нам потом еще несколько раз звонили — искали ее, письма присылали. А вообще я очень надеюсь, что Алексей доведет начатое до конца, — делится мыслями минчанка.

Звезда интернета

Как выяснилось, Елена — личность, популярная в интернете. Ей и ее подвигам посвящена страничка в одной из соцсетей, а также целый репортаж в «Зоне Х» на «Беларусь 1» (как раз про «золотую» аферу). Вот несколько выдержек.

«Взяла под расписку машину, обещала деньги вернуть через неделю, уже полгода прошло».

«У меня даже суд был, но бабки никто не возвращает с апреля 2017-го».

«Борисов тоже пострадал от этой женщины. Она приехала в декабре на машине черного цвета с транзитными номерами (стоит гниет под окнами). Снимала квартиру в доме и за месяц «обула» пенсионерок на $500. Дело передано в СК. На сегодня есть информация, что она сидит, но суда по поданным борисовчанами заявлениям еще не было. Но наличие 3-х детей смягчит наш гуманный суд».

«Народ, эта женщина жила у меня в доме и четыре года не платила коммуналку. Образовался большой долг по ЖКХ».

«Она 200% сидит в Борисове, где они в последнее время жили. Я не думаю, что суд пойдет ей навстречу после двух условок», — это сообщение было опубликовано в мае 2018-го. Как видим, в октябре 2021-го Елена снова оказалась на тропе афер.

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