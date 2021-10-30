закрыть
30 октября 2021, суббота, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стала известна цена на российский газ для Молдовы

3
  • 30.10.2021, 13:16
  • 6,564
Стала известна цена на российский газ для Молдовы

Вице-премьер Андрей Спыну раскрыл детали контракта.

Накануне Молдова подписала с Газпромом новый пятилетний контракт на поставки газа, но детали его не раскрывались.

Молдова будет импортировать российский газ в ноябре по 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в Facebook.

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", - написал Спыну.

Он добавил, что в 2022 году будет проведен аудит долга компании Молдовагаз перед Газпромом в 700 миллионов долларов. Условия выплаты долга обсудят на переговорах отдельно.

Ранее СМИ сообщили, что по новому газовому контракту Молдовы и Газпрома на пять лет цена на газ может вырасти до $500-600 за тысячу кубометров в зависимости от периода поставок и конъюнктуры рынка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович