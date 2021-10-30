Дипломаты: Азаренок в Куропатах был в зюзю пьян

Дипломаты: Азаренок в Куропатах был в зюзю пьян41
- 30.10.2021, 13:28
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Служба нелегко дается пропагандисту.
Пропагандист СТВ Григорий Азаренок был сильно пьян, когда команда телепропагандистов приставала к иностранным дипломатам, приехавшим возложить цветы на место захоронения жертв советских репрессий.
Об этом «Нашей Ниве» рассказали присутствующие там дипломаты.
«Азаренок был в зюзю пьян. Нелегко ему это дается», - заметил один из дипломатов.
Цветы возлагали утром 29 октября.
Власти отправили на мероприятие пропагандистов государственных телеканалов. Те приставали к иностранным дипломатам с глупыми вопросами, пока те стояли в молчании на Мемориале. Дипломаты проигнорировали пропагандистов.
Издание отмечает что такая провокация, как 29 октября этого года, случилось со стороны лукашистов впервые.
По мнению практикующего психолога Р., Такое поведение, как у Азаренка в Куропатах, характерно для людей, которые либо чувствуют стыд за свое поведение, либо боятся.