Ян Марсалек и его агенты 2 Центр «Досье»

30.10.2021, 13:35

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Версия о сотрудничестве самого разыскиваемого мошенника с российскими спецслужбами обрастает новыми подробностями.

Главный операционный директор компании Wirecard Ян Марсалек больше года находится в бегах после обвинений в миллиардных хищениях. Скорее всего, он скрывается в России под защитой спецслужб. Правоохранительные органы Германии и Австрии продолжают расследовать сложную схему преступлений, в которой замешаны Марсалек и еще несколько десятков лиц, включая сотрудников разведки.

Центру «Досье» и немецкому изданию Süddeutsche Zeitung удалось получить материалы австрийского расследования в отношении очередного экс-сотрудника разведки Австрии Эгисто О. (прокуратура не раскрывает полное имя из-за продолжающегося расследования), которого подозревают в передаче конфиденциальной информации Яну Марселку и разглашении гостайны.

Из документов следует, что 24 января 2021 года Эгисто О., бывший влиятельный следователь Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом, был задержан в своем доме в Вене. Во время задержания он разбил свой телефон, чтобы не дать полицейским получить доступ к его содержимому. По словам самого Эгисто О., он оказывал сопротивление полицейским, поскольку считал, что к нему ворвались грабители. Но австрийские правоохранители подозревают, что у него были гораздо более веские причины.

Эгисто О. подозревают в передаче конфиденциальной информации российским спецслужбам, в том числе документов немецких органов безопасности под грифом «секретно». Во время обыска дома Эгисто О. в Каринтии в январе прошлого года австрийские следователи также обнаружили множество секретных документов дружественных спецслужб. Например, секретные отчеты британских органов безопасности о терроризме и исламских экстремистах и конфиденциальные документы от спецслужб Канады и США.

Следователи считают, что Эгисто О. мог предоставить Марсалеку секретную информацию, включая формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее издание Financial Times сообщало, что Марсалек на встрече с трейдерами в Лондоне хвастался доступом к секретным документам, содержащим, в частности, формулу «Новичка».

По версии следствия, секретные документы о любимом боевом яде российских спецслужб Эгисто О. получил от Йоханнеса Петерлика, который был генеральным секретарем Министерства иностранных дел до 2020 года. Петерлик получил документ особо охраняемый документ ОЗХО в начале октября 2018 года. Два дня спустя, 5 октября, он встретился с Эгисто О. На его мобильном телефоне следователи обнаружили видеозаписи секретного досье ОЗХО, датированные тем же днем. Из-за этих подозрений Петерлик был отстранен от должности на прошлой неделе.

Из австрийских документов также следует, что Эгисто О. мог быть причастен к побегу Марсалека летом 2020 года. Эгисто дружил с Мартином Вайсом — бывшим руководителем отдела Службы внутренней разведки, координирующего операции по контрразведке, борьбе с терроризмом и незаконной торговлей оружием. После ухода из австрийской разведки Вайс стал работать на Яна Марсалека и считался его доверенным лицом. Как ранее удалось узнать «Досье» и Süddeutsche Zeitung, он стал одним из последних, кто видел Марсалека перед побегом. Источники SZ утверждают, что Вайс организовал для Марсалека частный самолет в Минск.

По данным австрийских следователей, Эгисто О. помогал бывшему члену правления Wirecard и в других делах — с подачи своего друга Вайса. Через Вайса Марсалек якобы передал Эгисто около 25 имен: тот проверял их по внутренним базам австрийской разведки. Среди них были партнеры Wirecard AG по игорному онлайн-бизнесу — предположительно, Марсалек хотел проверить их платежеспособность. Но в некоторых случаях он пытался узнать, имели ли эти люди связи с другими спецслужбами.

Хотя Эгисто О. во время допроса сообщил, что с ноября 2017 года не имеет доступа к базам Управления по защите Конституции, следователи полагают, что он получал данные через доверенное лицо в Федеральном ведомстве по охране конституции.

Центр «Досье», t.me

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