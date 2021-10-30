Работники городского транспорта: Не выводим транспорт из парков и депо на линии 1 ноября 2 30.10.2021, 13:45

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Водители намерены реализовать свое конституционное право на забастовку.

Работники белорусского общественного транспорта в своем телеграм-канале обратились к коллегам:

— Уважаемые коллеги, водители, механики, диспетчера, специалисты и все работники предприятий городского транспорта, давайте вспомним сегодня Павла Сибилева. Светлая ему память! Он скончался 12.10.2021. Ранее он работал водителем на автобусном маршруте № 163 (Сухарево — Воронянского) и 10.08.2020 получил тяжелое ранение спины свотошумовой гранатой - его буквально припечатало к автобусу.

Еще давайте вспомним, как внаглую власть и силовики использовали нас и наш транспорт для перевозки слабовиков для подавления народных протестов. Вспомним остановку метрополитена!

Вспомним, сколько приходилось спасать водителям городского транспорта, службе скорой помощи и МЧС, и даже милиции людей, которым грозила опасность, чья жизнь и здоровье были под угрозой!

Народ помнит и благодарен за любую оказанную вами помощь!

Но народ помнит и помощь, оказанную режиму. И эту черноту надо смыть хорошими делами и быть целиком и полностью сейчас с народом — теми самыми пассажирами, благодаря которым у нас есть хлеб и крыша над головой, которые фактически являются нашим основным работодателем!

Да, мы и сами, народ и мы — огромная сила!

Не выводим транспорт из парков и депо на линии! Если вы пришли на смену, объединитесь с коллегами и держите отпор перед начальством. Личный пример каждого из нас поможет другим. Если 1 ноября не ваша смена, то 2,3-го и так далее, придя на смену, поддерживаете тех, кто начал страйк раньше. Есть вариант не идти на работу вообще, выключить звонки, остаться с семьей на изоляции от вируса и на изоляции от внешнего воздействия с места работы.

Обсудите с коллегами тактику забастовки и четко ее придерживайтесь!

Все предложения по организации страйка на всех видах транспорта, случаи нарушения ТБ, прав работников, прописанных в законодательстве, коллективных договорах, а также документы об этих нарушениях, превышении служебных полномочий и преступлениях продажного руководства, идеолухов присылайте нам.

1 ноября мы реализуем наше конституционное право на забастовку!

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