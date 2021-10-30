Остановлена прокачка газа в Европу через Беларусь по трубопроводу Ямал — Европа 3 30.10.2021, 13:53

7,208

Подача газа прекратилась утром 30 октября.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром 30 октября. Более того, начался реверс газа в обратном направлении, пишет ТАСС.

Сообщается, что прокачка газа резко снизилась с 09.00 до 10.00, а в период с 10.00 до 11.00 и вовсе прекратилась. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».