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Остановлена прокачка газа в Европу через Беларусь по трубопроводу Ямал — Европа

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  • 30.10.2021, 13:53
  • 7,208
Остановлена прокачка газа в Европу через Беларусь по трубопроводу Ямал — Европа

Подача газа прекратилась утром 30 октября.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром 30 октября. Более того, начался реверс газа в обратном направлении, пишет ТАСС.

Сообщается, что прокачка газа резко снизилась с 09.00 до 10.00, а в период с 10.00 до 11.00 и вовсе прекратилась. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии.

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