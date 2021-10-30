Путин явно перегибает с «ультиматумами» 1 Константин Эггерт, «Сноб»

30.10.2021, 14:32

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Глава РФ не понимает, что на континенте происходят серьезные перемены.

Молдова закупила пробную партию газа в Польше. Если бы я был Путиным, то насторожился бы. Ведь в Кишиневе обычно предпочитают не идти на открытую конфронтацию с Москвой. Молдова — одна из беднейших стран Европы. Она очень зависима как от российских энергопоставок, так и от денежных переводов своих граждан, работающих в России.

Однако нынешние переговоры о новом контракте на поставки газа между правительством Молдовы и Газпромом зашли в тупик. Условия, поставленные конторой Алексея Миллера, то есть, на самом деле, Кремлем, кишиневское правительство считает кабальными. Вдобавок, больше половины газа, поставляемого Молдове, идет непризнанному Приднестровью. Решение купить газ у поляков — попытка проевропейского руководства страны прощупать альтернативные источники поставок. И если уж небогатая Молдова готова бросить вызов Кремлю, то кремлевским есть о чем задуматься.

Нынешний газовый кризис — во многом результат постепенного оживления глобальной экономики после полутора лет пандемии COVID-19. Жители Европейского союза его уже ощутили в полной мере — цена топлива на дисплеях бензоколонок меняется каждую неделю, если не чаще. Российское руководство решило использовать кризис в своих интересах: подстегнуть окончательную сертификацию и ввод в строй газопровода «Северный поток–2», разморозить контакты с Евросоюзом (для начала — для разрешения энергетического кризиса, который можно одновременно стимулировать) и приструнить Украину с Молодовой. Напомнить президентам Владимиру Зеленскому и Майе Санду, кто, так сказать, в «постпостсоветском» доме хозяин. На первый взгляд, некоторый успех уже достигнут: Киев предложил Газпрому 50-процентную скидку на прокачку газа через территорию Украины. Но на самом деле это довольно неплохо просчитанный ход украинского руководства. Если Москва согласится с предложением, то Украина получит хоть какие-то деньги плюс подтверждение сохраняющейся важности этого транзитного маршрута для европейской энергетики. Если не согласится, то у Киева появится дополнительный аргумент в дискуссиях с «понимателями Путина» в Берлине и Париже.

Для правительства Зеленского это важно в свете прихода к власти в Германии новой коалиции. В Киеве знают: вечно влюбленные в Россию немецкие социал-демократы во главе с мало что понимающим во внешней политике будущим канцлером Олафом Шольцем подвергаются и будут подвергаться Кремлем усиленной обработке с приблизительно таким набором тезисов: «Украина — троянский конь США в Европе. Там все антисемиты, радикальные русофобы или просто безответственные демагоги. Забудьте их — и все между нами будет как при блаженной памяти канцлере Гельмуте Шмидте и генсеке Брежневе!» Украинцы наносят упреждающий удар, чтобы иметь возможность сказать новому правительству ФРГ: «Видите, мы не рвем связи, проявляем чудеса терпения с враждебным соседом, стараемся помочь ЕС пережить энергетический кризис — и натыкаемся на стену».

Да-да, путинские игры вокруг энергетического кризиса — это не только про получение дополнительных доходов от экспорта (хотя и про это тоже), но опять про конфликт с Украиной, «Ялту–2», пересмотр итогов «холодной войны» и прочие «пакты Молотова-Риббентропа». В Кремле считают, что момент для возобновления попыток «привязать» ЕС к России и добиться свободы рук в отношении соседей самый подходящий. И дело не только в приятной перспективе общения с немецкими социалистами. Администрация Байдена тоже готова поддерживать и развивать контакты с Москвой. Во всяком случае, Вашингтон не опроверг заявления Дмитрия Пескова о подготовке нового российско-американского саммита во время предстоящей встречи G20. Расчет на содействие Путина в Афганистане плюс новый договор об СНВ плюс приоритет выстраивания политики на китайском направлении — вот что заботит Белый дом. До промежуточных выборов в конгресс (когда демократы, скорее всего, потеряют контроль над обеими палатами) еще год. Для живущей одним днем (ну, хорошо, одним месяцем) кремлевской администрации это почти вечность.

Но, если смотреть в перспективу, то Путину стоит поспешить с выжиманием уступок. Во-первых, центральноевропейский блок в ЕС в ближайшее время укрепит свои позиции — в Чехии по состоянию здоровья покинет свой пост пророссийский президент Милош Земан. В Венгрии в 2022 году партия Виктора Орбана может проиграть парламентские выборы. А именно Будапешт в последние годы часто выступал с дружественных Кремлю позиций. Например, конфликтовал с Киевом по поводу положения венгерского меньшинства в прикарпатской Украине. Это значит голосов в пользу блокирования пропутинских инициатив в Евросоюзе будет больше и они станут громче.

Во-вторых, можно сколько угодно смеяться над планами ЕС по созданию «зеленой энергетики», но этот сегмент мало-помалу уверенно растет. И это тоже работает против планов Кремля.

В-третьих, потенциальный соперник Эмманюэля Макрона на предстоящих в следующем году президентских выборах, публицист Эрик Земмур в случае прихода в Елисейский дворец готов вновь открыть дискуссию о возвращении Франции к использованию атомных электростанций как основы энергетической независимости страны. Политические перспективы Земмура пока неясны, но его призывы находят все больше отклика среди беднеющих деревень и небольших городов Франции. Если французы задумаются о возвращения к атомной энергетике, то это может стать сигналом для других европейцев.

В-четвертых, рано или поздно ЕС придется обратить внимание на Соединенные Штаты, главного бенефициара сланцевой революции, как на потенциального поставщика сжиженного газа. Если администрацию Байдена через три года сменят республиканцы, то это станет более чем вероятным. Кажущийся сегодня таким сложным вопрос строительства в Европе новых терминалов для СПГ завтра может оказаться вполне решаемым.

Помимо многочисленных «если» есть и важный психологический момент. Путин слишком нарочито и напористо угрожает ЕС. Эта нарочитость и этот напор были эффективны в эпоху мюнхенской речи и войны с Грузией. Сегодня они часто дают обратный результат. Особенно на фоне резко антиевропейской политики Москвы на других направлениях. Например, в очень чувствительной сфере миграции. Кремль уже который месяц открыто поддерживает Александра Лукашенко, заманивающего в Беларусь мигрантов из стран Ближнего Востока и буквально выталкивающего их в ЕС через границу Польши и Литвы. Эта явная попытка спровоцировать внутреннюю нестабильность в странах союза сегодня раздражает далеко не только балтов или поляков. Ведь мигранты направляются в Германию и дальше.

В общем, Путин явно перегибает с ультиматумами ЕС и соседям. Если это поняли во всегда стремящемся избегать конфликтов Кишиневе, то что-то стало по-настоящему меняться на нашем континенте.

Константин Эггерт, «Сноб»

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