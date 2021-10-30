Арестованы экс-генеральный директор и главный бухгалтер «Милкавиты» 3 30.10.2021, 14:43

3,766

Виталий Никулин

Что происходит на белорусских предприятиях?

Независимые телеграм-канал сообщают о том, что арестован бывший генеральный директор «Милкавита» Виталий Никулин.

Два месяца назад его сняли с должности, а на его место поставили человека, ни дня ни проработавшего в пищевой промышленности, пишет NEXTA.

Вместе с ним арестовали главного бухгалтера и еще нескольких сотрудников.

Напомним, что вчера арестовали трех заместителей директора и главного технолога МТЗ. Речь якобы идет о 200 миллионах рублей недостачи на тракторном заводе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».