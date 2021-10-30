Активистка Ольга Нехайчик: Останьтесь дома, поберегите себя, семью и соседей
- 30.10.2021, 14:57
Накануне забастовки 1 ноября каждый должен принять для себя важное решение.
Активистка Ольга Нехайчик обратилась к белорусам накануне начала забастовки 1 ноября.
Видео обращения опубликовал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):
— Останьтесь дома, поберегите себя, свою семью и своих соседей.
Пандемия коронавируса не бережет никого. Каждый день умирают сотни людей и только мы можем спасти свою жизнь. Только мы можем принять за себя решение: бастовать или продолжить делать вид, что нет планов или стратегий.
Всем нам, белорусам, пора открыть глаза и увидеть правду.
Стачке быть!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.