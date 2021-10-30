Как живут в регионах Беларуси с самыми низкими доходами? 2 30.10.2021, 15:00

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Средняя зарплата даже по официальным данным выглядит как насмешка над людьми.

Задолженность на десятки миллионов и отрицательная рентабельность продаж. В каких регионах самые низкие зарплаты, пишет сайт «Радыё Свабода».

Шарковщина – 776 рублей

В антирейтинге регионов с самыми низкими зарплатами за прошлый год — Шарковщинский район Витебской области. Средняя номинальная зарплата здесь (по официальным данным – 776,1 рубля, или 319 долларов по среднегодовому курсу, подсчитывает Белстат.

Кредиторская задолженность организаций района на 2021 год – 34,1 миллиона рублей. 23,4% долгов-это просроченная задолженность, то есть не уплаченная вовремя.

Более трети населения Шарковщины старше рабочего возраста. Рентабельность продаж у организаций на Шарковщине-минус 0,2%, то есть продают с убытками.

Кстати, в Шарковщинском районе самая низкая зарплата в Беларуси уже второй год подряд.

Основа экономики района-это сельское хозяйство. Здесь работает Шарковщинский консервный завод-филиал «Полоцкой универсальной базы», он выпускает плодовые вина.

Кормянский район – 793 рубля

Второй в антирейтинге по средним зарплатам – Кормянский район: 793 рубля в месяц, или 326 долларов по среднегодовому курсу. С 2019 по 2020 год население Кормянского района сократилось на 223 человека. 20% жителей района старше трудоспособного возраста.

Организации района должны по кредитам 47 миллионов рублей, 12,3% кредитов — просроченные, то есть их не вернули вовремя.

В корме работает второй филиал «Речицкий текстиль», хлебный завод и «Кормянский льнозавод», также здесь работает семь сельскохозяйственных организаций.

Если смотреть по вакансиям, то в Кормянском районе зарплаты предлагают еще меньше, чем средний за прошлый год. Например, парикмахеру-417 рублей, столько же готовы платить врачу.

Мстиславский район – 805 рублей

Средняя зарплата за прошлый год в Мстиславском районе Могилевской области – 805 рублей, или 331 доллар по среднегодовому курсу. За год (с 2019 по 2020) жителей района стало меньше на 426 человек. Задолженность организаций района-130 миллионов рублей, 23,7% кредитов – просроченные.

В районе работает открытое акционерное общество «Мстиславлен» и филиал булочно-кондитерской фабрики. Среди вакансий из общегосударственного банка вакансий зарплаты еще меньше. Водителю автомобиля предложат 420 рублей в месяц, трактористу-410 рублей.

Хотимский район – 826 рублей

Средняя зарплата за прошлый год в Хотимском районе Могилевской области – 826 рублей, это 339 долларов по среднегодовому курсу за прошлый год. За год жителей района стало меньше на 233 человека.

Задолженность всех организаций района – 61,3 миллиона рублей, 21% всех кредитов просрочены. Из промышленности в регионе работает Хотимский льнозавод. В вакансиях Хотимского района можно найти работу и за большую зарплату, чем среднюю по региону.

Например, прорабу предлагают от 1000 рублей, столько же – слесарю-сантехнику.

Славгородский район – 831 рубль

Средняя зарплата в Славгородском районе Могилевской области за прошлый год – 831 рубль в месяц, это 341 доллар по среднему прошлогоднему курсу.

Жителей района за год стало меньше на 174 человека. Долги всех организаций района-56,6 миллиона рублей, 21,7% всех долгов просрочены. Основа экономики района-сельское хозяйство. В общереспубликанском банке вакансий зарплаты предлагают еще меньше, чем средние по региону.

Дорожному рабочему предлагают зарплату в 420 рублей, машинисту крана – 600 рублей.

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