Над мусорным полигоном под Минском летают странные объекты 7 30.10.2021, 15:10

14,220

Раньше такого в этих местах не наблюдалось.

Удивительное всегда оказывается ближе, чем мы думаем. Занятное видео удалось сегодня днем заснять читателю onliner.by Антону. Примерно в полдень молодой человек проезжал по МКАД в районе Лошицы и заметил нетипичное движение над мусорным полигоном «Прудище». Говорит, раньше такого в этих местах не наблюдалось.

Расстояние большое, полигон большой, а две точки маленькие (и рядом больше ничего), поэтому мы можем смело пофантазировать на тему того, что это было.

Позже сайт опубликовал разгадку завораживающих летающих объектов: как рассказал знакомый с «воздухоплаванием» человек, все дело в белорусских парапланеристах.

— Так как наша страна расположена на равнине, парапланеристы могут нормально словить восходящие потоки воздуха только в местах с достаточно высокими и крутыми склонами. В данном случае это отвалы бывшего полигона. Парапланеристы разбегаются, разгоняя крыло вниз по склону. И восходящий поток воздуха поднимает их вверх, удерживает параплан в воздухе.

Также в нашей стране есть еще несколько локаций, удобных для полетов парапланов. Их можно узнать на тематических ресурсах, — просветил человек с ником Лесничий, за что ему спасибо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».