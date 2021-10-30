Сюита форс-мажор 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

30.10.2021, 15:19

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Белорусские власти очень хотят, чтобы Запад ответил им по-настоящему болезненно.

Белорусская внешняя политика зашла уже в такие пределы, когда и идти-то некуда. Как говорится: что мертво – умереть не может (с).

Но ведь нет. У них все равно получается меня неизменно изумлять. И вот последние дни эти внешнеполитические прорывы как-то очень кучно пошли. Буквально что один за другим.

Кажется, привычное дело – пограничный кризис. Сигаретные и мигрантские рекорды давно стали рутиной повседневной жизни и удивлять тут как будто нечем. Но, даже среди этой серой рутины белорусские власти умудряются проявлять креатив. Без шутки рядом с польской границей никто уже и не ходит. То столб уронят, то стрельнут из сигнального пистолета, то запустят машину с громкоговорителем, в духе фильмов про советских партизан. (В следующий раз этот громкоговоритель, видимо, предложит польским пограничникам сдаваться в обмен на теплую похлебку).

А в четверг белорусские власти заблокировали в стране Deutsche Welle. Казалось бы, подумаешь. Большое дело, да? Кого уже тут только не блокировали. Но Deutsche Welle – немецкое радио. И, вполне предсказуемо, немецкое правительство не могло не обратить внимания на случившееся.

А пока блокировали Deutsche Welle, белорусские телевизоры изображали свободную прессу перед послами, которые пришли в Куропаты. (Если ты не смотрела видео, то лучше не смотри). И я же не говорю про клевещущих французов, изгнание американцев, ООН, приближающийся экологический бан.

Полное ощущение, что жизнь стала слишком спокойной и белорусские власти хотят найти себе новых приключений. Знаешь, как в смешных видео, когда шаловливый примат, прячась за решеткой, тыкает палкой спящего льва.

И мне кажется, что эта внешнеполитическая активность последних дней происходит не из-за избытка воображения и свободного времени, как оно бывало раньше. Мне кажется, в этот раз у белорусских властей есть план. Вот, ты пойди, пойди и спроси у них: «Есть ли у вас план?». Уверен, ответят, что есть. И возможно даже не один.

По-моему, власти обостряют альтернативно добрососедскую политику на западном направлении, чтобы вернуть себе расположение отдалившегося союзника. Потому что союзник хочет странного и не хочет встречаться. А союзники в приемной белорусского МИД, знаешь ли, не толпятся.

Так что, мне кажется, что белорусские власти, на самом деле, очень хотят, чтобы коллективный Запад их воображения обиделся и ответил как-нибудь по-настоящему болезненно, а не озабоченностями. Но, чтобы не смертельно. Но так, чтобы у союзника не было другого выхода кроме как прибежать на помощь, отринув все свои сомнения. И, чтобы при этом самим не очень пострадать. Но, чтобы союзник увидел угрозу своему форпосту. И, чтобы форпосту не было очень больно. А чтобы нельзя было сказать: «Сам виноват», нужно сначала создать такой дипломатический фон, на котором опасность будет выглядеть как живая.

Короче, тонкая дипломатическая игра на натянутых геополитических нервах. Сюита форс-мажор.

Хотя, с другой стороны, может и нет никакого плана. Может просто вспышка на солнце виновата.

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