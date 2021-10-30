«Утром все прекрасно, а в обед уже нуждается в помощи реаниматологов» 30.10.2021, 15:29

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Как в Беларуси протекает коронавирус у беременных.

Коронавирус не отступает: первый год пандемии сменился вторым, а вот уже и третий на подходе. И если в 2020-м тяжело переносили ковид в основном люди старшего возраста, то этой осенью среди заболевших и кислородозависимых стало много беременных женщин. Ситуация действительно непростая. Минздрав уточняет: в четвертую волну страдают все — взрослые, дети, молодые, беременные и только планирующие беременность.

«Заболевание развивается быстро, особенно у беременных, иногда с тяжелейшими осложнениями и смертельными исходами, — предупреждает Минздрав. — И если раньше врачи-специалисты ожидали ухудшения состояния у беременных женщин на 8—12-е сутки, то теперь пациентки «утяжеляются» на 4—8-е сутки. Нарастают признаки дыхательной недостаточности, развивается тяжелая пневмония.

Процесс наступает настолько резко, что от момента появления клинических симптомов до тяжелого течения проходит буквально несколько часов.

Иногда, особенно беременным, сложно оценить свое состояние: утром чувствует себя прекрасно, а в обед ей уже плохо — нуждается в помощи реаниматологов, потому что очень трудно дышать».

Также сообщается, что количество заболевших COVID-19 беременных с пневмонией по всему миру резко возросло. Примерно 75% из них — кислородозависимы. Для сравнения: в прошлые волны таких пациенток было примерно 25—30%. Более того, количество беременных пациенток, нуждающихся в стационарном лечении, тоже возросло.

Чтобы избежать печальных последствий, ведомство рекомендует пройти вакцинацию.

«Позиция CDC, самой авторитетной организации по вопросам вакцинации, однозначна: ни одна из зарегистрированных в мире вакцин не содержит живой вирус SARS-CoV-2, поэтому не может вызвать заболевание. Исследования показывают, что поствакцинальные антитела обнаруживаются в пуповинной крови, что защищает от COVID-19 новорожденных!» — уточняют в Минздраве.

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