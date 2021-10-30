Британский ученый: Белорусы, действуйте! 3 30.10.2021, 15:33

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Мир готов поддержать белорусский народ.

Британский ученый, доктор Алан Флауэрс, давний хороший друг Беларуси, активный участник и организатор акций солидарности с Беларусью в Англии в своем обращении сказал:

«Все продолжается, и сейчас время действовать. Как британец, которого давно и хорошо знают в Беларуси, я обращаюсь к белорусским рабочим с призывом действовать и бастовать. Лишение нынешнего режима рабочей силы будет иметь важные последствия.

Действуйте сейчас!

Международное сообщество следит за вами. Международное сообщество с вами!

Мы увидим ваши действия, а вы нас знаете. Помощь будет оказана. Международные организации готовы помогать. Мы сегодня готовы оказывать содействие гораздо лучше, чем год назад.

Время действовать!

Забастовка!»

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