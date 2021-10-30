Рейтинги: Президент Науседа - самый популярный политик в Литве 30.10.2021, 15:45

На втором месте по популярности находится председатель Литовской социал-демократической партии.

Согласно опросу, проведенному Vilmorus по заказу газеты Lietuvos Rytas, президент Литвы Гитанас Науседа по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, пишет delfi.lt.

По данным на октябрь, президента позитивно оценивают 53,9 процента респондентов. В сентябре его рейтинг был несколько ниже - 52,8 процента, в августе - 55,2 процента, в июне - 63,1 процента.

"Если мы посмотрим на электорат, то здесь - райцентры, села, люди с низким уровнем образования и низким доходом, видимо, некоторые из них считают критику в адрес президента консервативной", - сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис. 24,9% респондентов отрицательно относятся к главе государства. На втором месте по популярности находится председатель Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте, положительно ее оценивают 47,2 процента (в сентябре - 49,2 процента) респондентов, а около одной пятой - отрицательно.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис занимает третье место в рейтинге самых популярных политиков Литвы. Положительно его оценивают 45,8% респондентов (44,5 процента в августе), отрицательно - вдвое меньше. Четвертое место занимает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Ее поддержали 38,4% респондентов (40,3% в сентябре). Неблагоприятное мнение на ее счет имеют 35,9% респондентов.

На пятом месте остался министр обороны Арвидас Анушаускас. Его положительно оценивают 33,4% респондентов, месяц назад его рейтинг был несколько ниже, неблагоприятно оценивают 30,8% участники опроса. Премьер-министра Ингриду Шимоните положительно оценили 33% респондентов - месяц назад было 33,1 процента, в августе - 29,3 процента, в июне - 39,8 процента. Главу правительства негативно оценивают 51,4 процента опрошенных, в сентябре этот показатель достиг 46,9 процента.

Министра социальной защиты и труда Монику Навицкене положительно оценивают 28,3% респондентов, отрицательно - 25,3%. Число тех, кто не одобряет ее, также превысило допустимую погрешность (3%) - в сентябре она составляла 18,8%.

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