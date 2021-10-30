Почему некоторым владельцам электромобилей приходит транспортный налог и что с этим делать? 2 30.10.2021, 15:57

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По закону владельцы электромобилей освобождены от уплаты налога до конца 2025 года.

На днях Автобизнес узнал о владельце электромобиля Tesla Model 3, которому налоговая инспекция выставила транспортный налог. Как выясняется, похожие ситуации не редкость, и в Министерстве по налогам и сборам не отрицают, что такое порой происходит и будет происходить.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС прокомментировал ситуацию, рассказал, что нужно сделать владельцу электрокара, если он получил извещение о необходимости уплаты транспортного налога, а также ответил на другие вопросы по транспортному налогу:

– Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2025 года. Единственно, есть особенность, что в 2021 году начали выдаваться новые "номера" именно под электромобили. Когда Министерство внутренних дел передавало информацию в налоговые органы по тем транспортным средствам, которые уже имели новые «номера», налог не предъявлялся. По тем же транспортным средствам, которые не имели называемых зелёных номеров, был действительно исчислен авансовый платеж. Но в данном случае человеку не требуется платить. Ему необходимо представить подтверждение, что он владеет именно электромобилем, и тогда налоговый орган сделает перерасчёт и снимет начисление налога.

– Тем, у кого был техосмотр без просрочки, то есть госпошлина была уплачена на 1 января, им никакое извещение не приходит, верно?

– Авансовый платеж не уплачивается теми лицами, у которых по состоянию на 1 января 2021 года был пройден техосмотр и уплачена госпошлина, поэтому в текущем году такие лица ничего не уплачивают. Единственное, что в 2022 году у них может быть доплата транспортного налога, поскольку уплата зависит от периода, когда завершился техосмотр. Например, если человек в августе 2020- го прошл техосмотр на один год, по август 2021-го, то авансовый платеж в 2021 году он не уплачивает, а в 2022-м сделает доплату транспортного налога, но только за месяцы по завершении технического осмотра, то есть за сентябрь – декабрь 2021 года.

– Техосмотр есть, но на станцию водитель отправился позже, чем в прошлом году, не зимой, а летом. Почему же пришло письмо от инспекции, хотя допуск есть?

- В текущем году граждане, у которых по состоянию на 1 января 2021 года не был пройден техосмотр и не была уплачена пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны уплачивать авансовый платёж. Для автомобилей эта сумма составляет 29 рублей, для прицепов – 20 рублей. Если по какой-то причине техосмотр действительно был пройден, но получил человек извещение от налогового органа, то ему необходимо обратиться в налоговый орган либо лично, либо письменно, либо даже через электронную связь и прислать подтверждение, что у него действительно был пройден техосмотр и уплачена государственная пошлина по состоянию на 1 января 2021 года.

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