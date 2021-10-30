Пьяный российский генерал на курорте заявил о «захвате Египта» 9 30.10.2021, 16:16

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Недоколонизатор Шарм-эль-Шейха грозился позвонить руководству РФ.

Пьяный российский генерал устроил скандал на курорте Шарм-эль-Шейх. Видео инцидента появилось в Сети, пишет sprotyv.info.

Как выяснилось, у российского туриста завершался отдых на египетском курорте. Но возвращаться в родную российскую «гавань» не хотелось, и он устроил представление . Сперва россиянин заявил, что он террорист, потом — что генерал ВДВ, «элита спецназа, город Москва».

Недоколонизатор из Шарм-эль-Шейха утверждал, что под ним 1200 бойцов, грозился позвонить руководству РФ. А под конец попытался захватить автобус и представить, что это — БТР. Не вышло. Заговорщика-алкаша приняла местная полиция, но до этого он успел обругать местных правоохранителей и устроил погром в отеле.

Видео скандала можно посмотреть здесь.

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