Страны-соседки Беларуси сегодня ночью перейдут на зимнее время 2 30.10.2021, 16:25

С 31 октября разница во времени с Польшей составит 2 часа.

В соседней Украине продолжают сезонный перевод времени. Так, в последнее воскресенье октября украинцы перейдут на зимнее время. В 2021 году перевод часов запланирован в ночь на 31 октября. В 4:00 стрелки нужно будет перевести на час назад.

"Апостроф" рассказывает где еще переходят на зимнее время, а где нет.

Кроме Украины, на час назад переводят стрелки хронометра ряд стран мира, к которым относятся: Австралия, Австрия, Аландские острова, Албания, Андорра, Багамские острова, Бельгия, Бермуды, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Гаити, Германия, Генси, Гибралтар, Палестинская автономия, Гондурас, Гренландия, Греция, Дания, Джерси, Египет, Израиль, Иордания, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада (кроме северо-западной части канадской провинции Онтарио), Кипр, Республика Косово, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Македония, Мальта, Мексика, Молдова, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Намибия, Остров Мэн, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Садр, Самоа, Сен-Пьер и Микелон, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, США (кроме штатов Аризона и Гавайи), Теркс и Кайкос, Тонга, Тунис, Фареры, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, а также большая часть Мексики.

Какие страны не переходят на зимнее и летнее время: приэкваторские государства ( Кения, Габон, Конго, Танзания, Сомали, Экваториальная Гвинея и т.п.), 59 стран Африки, Беларусь, Россия, Исландия, Южная Корея, Северная Корея, Вьетнам, Афганистана Индия, Сингапур, Филиппины, Китай, Япония, некоторые среднеазиатские республики СНГ, Панама, Гватемала, Венесуэла, Никарагуа, Колумбия, Эквадор, а также штаты в Австралии: Северная Территория, Квинсленд и Западная Австралия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».