Саакашвили заявил, что сегодня на выборах в Грузии может решиться его судьба 30.10.2021, 16:33

В субботу в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов.

В субботу, в пяти самоуправляющихся городах и пятнадцати муниципалитетах Грузии проходит второй тур муниципальных выборов. Главные соперники на выборах - правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ), основанная в 2011 году миллиардером Бидзиной Иванишвили и "Объединённая оппозиция", сформированная по инициативе партии "Единое национальное движение" (ЕНД) бывшего президента Михаила Саакашвили, передает svoboda.org.

Особое внимание уделяется голосованию в Тбилиси и пяти крупных городах - Поти, Рустави, Батуми, Зугдиди и Кутаиси, где кандидаты от "Объединённой оппозиции" сохраняют реальный шанс победить кандидатов ГМ.

Экс-президент, арестованный вечером 1-го октября, несколько дней спустя после тайного возвращения на родину из Украины, уже почти месяц держит голодовку, требуя освобождения.

Накануне дня голосования, бывший глава государства обратился к соотечественникам, призвав их активно учавствовать в выборах.

Саакашвили предупредил, что от исхода выборов зависит и его личная судьба: "От вашего участия зависит, умру я или буду жить" — говорится в заявлении заключённого руставской тюрьмы номер двенадцать, которое зачитал журналистам один из его адвокатов. А в одном из предыдущих заявлений Саакашвили предупредил, что намерен голодать "до смерти или освобождения".

Голосование на нескольких избирательных участках проходит на фоне стычек между наблюдателями от конкурирующих партий и «группами поддержки».

Представители оппозиции и ряда НКО уже заявили, что зафиксировали факты подкупа, давления и постоянного контроля воли избирателей в количестве, способнойм повлиять на результаты выборов.

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