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Как семья минчан сделала дом из старого сарая и открыла усадьбу в глуши

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  • 30.10.2021, 16:43
  • 1,504
Как семья минчан сделала дом из старого сарая и открыла усадьбу в глуши

Они рассказывают, что вечером слышат вой волков.

«К нам сюда даже зубры приходят», — говорит минчанка Татьяна Щёголева, которая вместе с мужем перестроила старый сарай в деревне Белокорец в Налибокской пуще в дом со всеми удобствами, а потом открыла здесь усадьбу.

Realt заехал к ним в гости и узнал, как они решились на переезд из столицы, как переделывали строение и как сейчас развивают свой бизнес. Об этом и не только — в видео.

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