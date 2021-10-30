Как семья минчан сделала дом из старого сарая и открыла усадьбу в глуши 3 30.10.2021, 16:43

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Они рассказывают, что вечером слышат вой волков.

«К нам сюда даже зубры приходят», — говорит минчанка Татьяна Щёголева, которая вместе с мужем перестроила старый сарай в деревне Белокорец в Налибокской пуще в дом со всеми удобствами, а потом открыла здесь усадьбу.

Realt заехал к ним в гости и узнал, как они решились на переезд из столицы, как переделывали строение и как сейчас развивают свой бизнес. Об этом и не только — в видео.

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