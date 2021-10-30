Как семья минчан сделала дом из старого сарая и открыла усадьбу в глуши

Как семья минчан сделала дом из старого сарая и открыла усадьбу в глуши3
- 30.10.2021, 16:43
- 1,504
Они рассказывают, что вечером слышат вой волков.
«К нам сюда даже зубры приходят», — говорит минчанка Татьяна Щёголева, которая вместе с мужем перестроила старый сарай в деревне Белокорец в Налибокской пуще в дом со всеми удобствами, а потом открыла здесь усадьбу.
Realt заехал к ним в гости и узнал, как они решились на переезд из столицы, как переделывали строение и как сейчас развивают свой бизнес. Об этом и не только — в видео.