В отставку подал первый замминистра иностранных дел 2 30.10.2021, 16:48

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Система рушится.

По информации телеграм-канала «Ник и Майк», в отставку подал первый заместитель министра иностранных дел Макея – Александр Гурьянов. Он курировал внешнюю торговлю, ЕАЭС, РФ и СНГ. Со внешней торговлей случилась особенная беда. Возможно, именно это и стало причиной.

Вряд ли это тот случай, когда можно говорить о принципах. Известно, что Гурьянов довольно явно транслировал свою пророссийскость. Масштабы того, сколько всего придется восстанавливать из руин, растут с каждым днем хунты у власти.

Вторая новость касается экс-министра юстиции Слижевского. Мы предполагали, что он будет слит в унитаз, и не ошиблись. Ему маячит должность посла в Киргизию. По нынешним меркам, правда, это почти потолок. Потому что, напомним, Глаз хотел вырваться в Италию, но загвоздка – хунты там никто не ждет. Мумбаи в самый раз будет.

Итальянская забастовка в органах госуправления давно идет, о чем даже Синепал не раз заявлял. 1 ноября – хорошая возможность еще раз обозначить свою позицию и сказать решительное «Нет!» хунте.

Александр Гурьянов родился в 1972 году в городе Ломоносов Ленинградской области, РФ.

Окончил Белорусский государственный экономический университет в 1994 году.

1993‒1994 гг. – специалист второй, первой категории кредитно-инвестиционного управления Государственного комитета по внешним экономическим связям Беларуси.

1994‒1997 гг. – ведущий специалист, начальник отдела сотрудничества с международными финансовыми организациями и фондами, заместитель начальника кредитно-инвестиционного управления Министерства внешних экономических связей Беларуси.

1997‒1999 гг. – второй секретарь Посольства Беларуси в Польше.

1999‒2002 гг. – советник Посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.

2002‒2006 гг. – начальник управления Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

2006‒2010 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея.

2010‒2011 гг. – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси.

2011‒2016 гг. – заместитель Министра иностранных дел Беларуси.

2016‒2020 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Итальянской Республике и по совместительству в Республике Мальта и Республике Сан-Марино, Постоянный представитель Беларуси при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

С 24 августа 2020 г. – Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владеет английским, итальянским, французским и польским языками.

Женат, имеет дочь.

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