В отставку подал первый замминистра иностранных дел

В отставку подал первый замминистра иностранных дел2
- 30.10.2021, 16:48
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Система рушится.
По информации телеграм-канала «Ник и Майк», в отставку подал первый заместитель министра иностранных дел Макея – Александр Гурьянов. Он курировал внешнюю торговлю, ЕАЭС, РФ и СНГ. Со внешней торговлей случилась особенная беда. Возможно, именно это и стало причиной.
Вряд ли это тот случай, когда можно говорить о принципах. Известно, что Гурьянов довольно явно транслировал свою пророссийскость. Масштабы того, сколько всего придется восстанавливать из руин, растут с каждым днем хунты у власти.
Вторая новость касается экс-министра юстиции Слижевского. Мы предполагали, что он будет слит в унитаз, и не ошиблись. Ему маячит должность посла в Киргизию. По нынешним меркам, правда, это почти потолок. Потому что, напомним, Глаз хотел вырваться в Италию, но загвоздка – хунты там никто не ждет. Мумбаи в самый раз будет.
Итальянская забастовка в органах госуправления давно идет, о чем даже Синепал не раз заявлял. 1 ноября – хорошая возможность еще раз обозначить свою позицию и сказать решительное «Нет!» хунте.
Александр Гурьянов родился в 1972 году в городе Ломоносов Ленинградской области, РФ.
Окончил Белорусский государственный экономический университет в 1994 году.
1993‒1994 гг. – специалист второй, первой категории кредитно-инвестиционного управления Государственного комитета по внешним экономическим связям Беларуси.
1994‒1997 гг. – ведущий специалист, начальник отдела сотрудничества с международными финансовыми организациями и фондами, заместитель начальника кредитно-инвестиционного управления Министерства внешних экономических связей Беларуси.
1997‒1999 гг. – второй секретарь Посольства Беларуси в Польше.
1999‒2002 гг. – советник Посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.
2002‒2006 гг. – начальник управления Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
2006‒2010 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея.
2010‒2011 гг. – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси.
2011‒2016 гг. – заместитель Министра иностранных дел Беларуси.
2016‒2020 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Итальянской Республике и по совместительству в Республике Мальта и Республике Сан-Марино, Постоянный представитель Беларуси при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
С 24 августа 2020 г. – Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Владеет английским, итальянским, французским и польским языками.
Женат, имеет дочь.