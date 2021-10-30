Рабочий «Гродно Азота»: Я знаю, под каким предлогом остаться дома 30.10.2021, 16:59

«Гродно Азот» точно будет бастовать.

Активист рабочего движения на предприятии «Гродно Азот» Артем Черников обратился к рабочим белорусских заводов и призвал оставаться дома с 1 ноября:

- Уважаемые коллеги, братья-белорусы, рабочие «Гродно Азота», «Беларуськалия» и других предприятий!

Мы должны принимать как факт, что нас преобладающее большинство. Мы знаем что наша совесть чиста, мы сделали свой выбор летом 2020 года. Это были моменты, когда все белорусы объединились ради одной цели, победы и защиты себя.

Сейчас в тюрьмы брошены более трех тысяч наших сограждан. Это наши братья, это чьи-то отцы и матери. Это чьи- то дети. Мы не можем позволить, чтобы они остались там. В каждом из нас есть огромный потенциал, заряженный на победу. И огромная вероятность, что, оставшись дома, мы окончательно завершим период диктатуры в нашей стране.

Думаю, что сегодня не осталось иллюзий насчет «теплых местечек» на белорусских заводах. Белорусская промышленность идет под откос. И это в корне меняет дело.

Остаться дома можно под любым предлогом: заболел, сломалась машина, транспорт не приехал. А при учете, что в Беларуси цунами коронавируса, есть отличный предлог: я контакт первого уровня.

Нельзя сдаваться и бросать все, большая часть пути уже пройдена. Остаться дома - завершающий этап стратегии «санкции, забастовки, протесты». Мы просто обязаны дойти до конца.

У нас всех одна большая мечта. Жить в стране, где нет репрессий, где созданы сильные институты, где деньги идут на развитие, а не в карманы бандитов. В нашем случае, это планы на завтра.

Стачке быть!

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