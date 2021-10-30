Страны G20 проводят саммит в Риме 3 30.10.2021, 17:09

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Одни из главных тем - климат, COVID и энергетика.

Страны G20, на которые приходится 80% мировых выбросов углерода, пообещают активизировать свои усилия, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда"?

Двухдневный саммит лидеров G20 стартовал в субботу в Риме. В проекте также говорится, что лидеры признают ключевую важность достижения нулевых чистых выбросов углерода к середине этого века - цели, которые некоторые из крупнейших загрязнителей мира до сих пор не принялись выполнять.

Климатические темы будут доминировать на саммите в Риме, в то же время большинство первого дня саммита будет посвящено обсуждению кризиса здравоохранения в связи c COVID-19 и восстановлению экономики.

Ожидается, что лидеры одобрят планы вакцинации 70% населения мира от COVID-19 до середины 2022 года и создадут целевую группу для борьбы с будущими пандемиями.

Также лидеры обсудят опасения по поводу роста цен на энергоносители.

Президент США Джо Байден будет призывать основных производителей энергии из G20 увеличить производство, особенно Россию и Саудовскую Аравию, чтобы обеспечить более сильное восстановление мировой экономики, сообщил журналистам чиновник из администрации США.

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