#Я_дома: делитесь забастовочными селфи 30.10.2021, 17:12

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Креатив приветствуется.

- В забастовке и народном локдауне примут участие миллионы людей. Мы должны показать, что нас большинство. Кстати, многие сообщают, что остались дома еще с прошлой недели, - пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Присылайте на @BOR_pochta_bot ваши фото с белым листом, на котором написано «#Я_Дома». Также помните, что креатив никто не отменял. Никаких личных данных не нужно. Важно — всем вместе остаться дома.

Стачке быть.

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