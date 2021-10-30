Названы девять самых полезных осенних продуктов 2 30.10.2021, 17:16

2,904

Среди них - чеснок и ежевика.

Осень —время, когда мы можем запастись витаминами и сделать организм более устойчивым к вирусам, бактериям и перепадам температур. Пусть у вас на столе каждый день будут эти сезонные продукты — вкусные, полезные и, что немаловажно, вполне бюджетные, пишет goodhouse.ru.

1. Свекла

Это один из самых полезных осенних продуктов. Во‑первых, она содержит клетчатку, витамин С, фосфор, медь и целый ряд органических кислот, которые улучшают пищеварение и уничтожают болезнетворные бактерии в кишечнике. Во‑вторых, в ее состав входит липотропное вещество «бетаин», которое помогает печени избавляться от токсинов. А в-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (благодаря этому полезному элементу активнее обновляются клетки) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей). Но обратите внимание: свекла относится к овощам, которые активно накапливают нитраты. Выбирайте свеклу, которая выращена без химических удобрений, а еще лучше — вырастите ее сами.

2. Клюква

В этих маленьких кислых ягодах содержится множество полезных веществ, которых чаще всего не хватает жителям мегаполисов. Во‑первых, природные противовирусные вещества, которые очищают мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Во‑вторых, антиоксиданты, способные бороться с образованием и развитием раковых клеток, с появлением тромбов и бляшек в сосудах. На Руси клюква считалась «молодильной ягодой», но только недавно медикам удалось научно обосновать этот факт: антиоксиданты борются с образованием свободных радикалов и благодаря этому поддерживают эластичность и молодость кожи. Наконец, в составе клюквы множество микроэлементов — железо, йод, калий, кальций (как устранить дефицит кальция), магний, марганец, серебро, фосфор и витамины В1, В2, С, К, РР. Есть клюкву лучше всего свежей или готовить легкий морс: держите его на огне не больше минуты после закипания, чтобы не разрушались витамины.

3. Чеснок

В нем более 400 полезных компонентов. Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды, уничтожают клетки, которые провоцируют развитие некоторых видов рака. Кроме того, чеснок — эффективное средство профилактики простуды и ОРВИ. Но не думайте, что есть его можно в любых количествах. Одним из самых полезных элементов чеснока считаются фитонциды — именно они уничтожают микробы. Но они же могут раздражать слизистые оболочки желудка, кишечника, глаз и носа.

4. Репчатый лук

Зимой и осенью лук может стать прекрасным средством в борьбе с простудами и вирусными заболеваниями, а весной поможет компенсировать недостаток витаминов, ведь он богат калием, железом, магнием. А кроме того, в репчатом луке содержатся глюкоза, фруктоза, витамин С, яблочная и лимонная кислоты. Считается, что лук обладает сахаропонижающим действием, поэтому больным сахарным диабетом рекомендуется добавлять его в супы и овощные рагу. Другие полезные свойства: лук улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ из различных продуктов, восстанавливает природный баланс кишечных бактерий, улучшает работу сердечно-сосудистой системы (пройдите тест, чтобы оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний). Но будьте осторожны — он может увеличивать аппетит!

5. Белокочанная капуста

Она содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают «связывать» тяжелые металлы и токсины, а затем выводить их из кишечника. Кроме того, она богата органическими кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору. Приятный бонус: в капусте есть редкий витамин U. Он «обезвреживает» опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и даже заживляет язвы. Полезнее всего свежая или квашеная капуста, а также можно отжать из нее сок и смешать с морковным.

6. Яблоки

Благодаря пектину и клетчатке, яблоки нормализуют работу всей пищеварительной системы — «связывают» шлаки и токсины, улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, активизируют работу кишечника. Эти привычные всем фрукты — настоящий кладезь полезных веществ: витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо, марганец, кальций, пектины, сахара. Не стоит забывать и про органические кислоты, среди которых хлорогеновая кислота — она способствует нормальной деятельности печени. Обязательно ешьте яблоки со шкуркой — именно в ней содержится большая часть полезной клетчатки. И по возможности выбирайте зеленые яблоки, которые выращены в вашем регионе, а еще лучше — в вашем собственном саду. В таких фруктах сохраняется больше всего витаминов.

7. Лесной орех

Орехи, которые созревают в конце августа — начале сентября, не только любимое лакомство дачников, но и настоящее природное лекарство. Растительные вещества проантоцианидины, которые содержатся в орехах, — сильнейшие антиоксиданты. По силе воздействия они почти в 20 раз опережают витамин С. Проантоцианидины укрепляют стенки сосудов, снижают давление и служат эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В листьях ореха ученые обнаружили элементы, которые обладают заживляющим действием. Приготовьте из них чай, который ускорит процесс восстановления после травм и операций. Ешьте орехи свежими или сначала высушите в темном, хорошо проветриваемом помещении. Съешьте небольшую горсть орехов и яблоко между завтраком и обедом: растительный белок и клетчатка дадут вам чувство сытости и поддержат уровень сахара в крови.

8. Ежевика

Одна горсть этих сочных ягод даст организму мощную дозу антиоксидантов. Не забывайте и о листьях ежевики — они известны своим антимикробным и вяжущим действием, а благодаря этому, отлично помогают в лечении больного горла, самых разных язвочек, а также диареи. Ученые говорят и о том, что ягоды ежевики могут стать средством профилактики рака легких и толстой кишки.

9. Шиповник

Отвар из шиповника помогает при расстройствах желудка и запорах. Он рекомендуется даже при остео- и ревматоидном артрите. Дело в том, что в экстракте шиповника содержатся вещества, которые снимают воспалительный процесс и предупреждают повреждение суставов. Кроме того, плоды богаты витамином С и, благодаря этому, могут стать отличным подспорьем при лечении простуды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».