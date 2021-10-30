Глава МВД Литвы: Лукашенко сам не понимает, что творится у него в голове 13 30.10.2021, 20:03

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Агне Билотайте

По данным литовского ведомства, в Беларуси находится 7 тысяч мигрантов из разных стран.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что достигнута договоренность использовать максимальное количество солдат на литовской границе, если потоки мигрантов, намеревающихся пересечь государственную границу, будут продолжать вызывать напряженность. По ее словам, не исключено, что в связи с изменением ситуации может возникнуть необходимость вернуться к вопросу о введении чрезвычайного положения, пишет delfi.lt.

Mинистр заверила, что, несмотря на непредсказуемые и аморальные действия белорусского режима, Литва готова к самым мрачным сценариям.

Билотайте подчеркивает, что сейчас самое главное - не допустить открытия нового миграционного пути. Тем более, что, по данным ведомства, в Беларуси есть 6-7 тысяч человек, которые намерены попасть в ЕС. Поэтому, по мнению Билотайте, более суровые погодные условия зимой не будут достаточным аргументом для властей, чтобы впустить больше мигрантов, намеревающихся пересечь государственную границу нелегально.

"Одна из самых важных моих задач как министра внутренних дел - не допустить открытия нового миграционного пути", - говорит Билотайте, отмечая при этом, что Литва продолжит оказывать гуманитарную помощь тем, кого в страну не пустят.

Комментируя кризис с нелегальной миграцией, министр постоянно повторяет, что против Литвы развязана гибридная война и что белорусский режим "стреляет" боевыми патронами в Литву и ЕС. По словам Билотайте, эти концепции подчеркиваются в ее сообщениях не случайно.

"Разговоры об угрозах и концепциях гибридной атаки действительно помогли добиться результата", - отмечает министр.

На вопрос о том, когда, по ее мнению, стоит ожидать улучшения ситуации и уменьшения напряжения, министр ответила, что все зависит от Александра Лукашенко.

"Все будет зависеть от Лукашенко. Нам трудно сказать, как долго это будет продолжаться - это зависит от того, что происходит в его голове. А о том, что творится в его голове, наверное, никто не может сказать, вероятно, он и сам не может. Тот факт, что ситуация серьезная, подтверждается и принимается нашими учреждениями. Насколько нам известно, в настоящее время в Беларуси находится значительное количество нелегальных мигрантов. Есть 6-7 тысяч мигрантов, которые так или иначе пытаются попасть в ЕС. Белорусский режим очень активно участвует в этом процессе", - отметила министр.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

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