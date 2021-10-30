Тимановская: Бабушка сказала, что я была права год назад, а она не понимала всего, верила телевизору 2 30.10.2021, 17:54

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Известная легкоатлетка честно рассказала о своей семье.

Известная легкоатлетка Кристина Тимановская на Youtube-канале «жизнь-малина» рассказа о ссоре с родственниками и изменившейся позиции бабушки, пишет «Трибуна».

«На самом деле я хотела подписать письмо за честные выборы и против насилия как только оно появилось, но так как на то время у нас в семье были очень большие разногласия даже в политическом направлении. Моя бабушка несмотря на то, как она повлияла на то, что я сейчас оказалась в Польше, все равно голосовала за Лукашенко, она его поддерживала, и родители мужа тоже поддерживали. Из-за этого у нас в семье были большие разногласия, мы ссорились, даже доходило до того, что мы могли неделю не общаться. Когда к нам однажды приехали в гости родители мы поссорились и я просто ушла из дома и сказала, что не хочу сидеть за одним столом с людьми, которые поддерживают Лукашенко. Наверное это сыграло роль, что я не подписала письмо. Родители и бабушка говорили, что если ты нас любишь, уважаешь, то хотя бы не подписывай это письмо.

Год назад, когда были у нас разногласия я бабушке говорила: «ты так говоришь и поддерживаешь его, только потому, что это не коснулось нашей семьи. Если бы это коснулось нашей семьи, вы бы все заговорили по-другому». Я не хотела, чтобы это каким-то образом отразилось на мне, на моей семье, но по-другому их было не переубедить. Они до последнего, до олимпиады стояли на своем, говорили, что все нормально, хотя у нас есть проблемы в стране, есть проблемы с экономикой. Они сами понимают, что им тоже тяжело жить. Бабушка говорит, что пенсии элементарно не хватает, чтобы дожить до следующей, при чем не позволяя себе какой-то роскоши, просто покупая продукты и оплатить коммуналку. И при этом ее все устраивало.

После произошедшего, она сказала, что я была права год назад, что она не понимала этого, верила в то, что говорят по телевизору. В то время она не верила в те новости, что были не в телеке. Говорила, что это все вранье», – сказала Тимановская.

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