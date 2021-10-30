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В воскресенье в Беларуси будет отличная погода

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  • 30.10.2021, 18:03
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В воскресенье в Беларуси будет отличная погода

С понедельника - дожди.

Достаточно тёплая для октября погода сохранится в Беларуси в воскресенье 31 октября: от +11 по северу до +15 по югу страны. На большей части территории страны осадков не предвидится, передает «Еврорадио».

А вот первая неделя ноября погодой уже не так порадует. Средняя температура воздуха, судя по данным Gismeteo, составит днём +8…+11, по ночам +3…+5. При этом ожидаются дожди, особенно в середине недели.

На несколько градусов температура воздуха вырастет в грядущий четверг, но затем вновь снизится.

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