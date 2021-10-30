«Сегодняшние ситуация с COVID-19 - личная ответственность Лукашенко» 4 30.10.2021, 18:15

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Фото: Getty Images

Давайте останемся дома и защитим себя сами.

- В сентябре даже по официальным цифрам заболеваемость коронавирусом начала расти и Министерство здравоохранения сообщило о новой волне пандемии в Беларуси, — пишет pramen. В ответ чиновники ведомства ввели масочный режим в транспорте и общественных местах. Стали появляться новости о возможном введении штрафов за отсутствие маски.

Через несколько недель на одном из совещаний Лукашенко снова выступил с ковид-диссидентской речью, рассказывая про коронафейки и что ходить в масках у нас не принято. Он также отметил, что нельзя вводить карантинные ограничения из-за возможных бунтов.

После таких заявлений диктатора в Минздраве пересмотрели свои выводы и экспертные оценки: несколько раз редактируя заявления, все же масочный режим в Беларуси был отменен. Спустя еще несколько дней призывы носить маски исчезли из общественного транспорта.

Тем временем, в соседней России Путин вводит "ковидные каникулы", во многих регионах Украины действуют ограничения на пользование транспортом и общественными заведениями.

Проблема власти в подмене научного консенсуса, взгляда основанного на реальных цифрах и мер, эффективность которых проверена практикой, мнением невежественного диктатора. Драматизм ситуации в том, что неограниченная власть в руках такого человека превращается в смерти тысяч белорусов.

Наша страна сильно отстает по темпам вакцинации, что не удивительно, когда власть транслирует дискурс про коронафейки, а минздрав настолько марионеточный, что к его мнению никто не прислушивается. Так что сегодняшние смерти - прямой результат действий властей и личная ответственность Лукашенко.

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