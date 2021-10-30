Меркель рассказала, чем хочет заняться после ухода с поста 2 30.10.2021, 19:05

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Исполняющая обязанности канцлера Германии останется у власти до назначения преемника.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста планирует немного попутешествовать или почитать. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — nv.ua).

По словам Меркель, она хочет, «возможно, немного попутешествовать или почитать, или просто наслаждаться свободным временем, зная, что в ближайшие 20 минут не произойдет ничего судьбоносного». И.о. канцлера отметила, что с удовлетворением оглядывается на свой период у власти, но это время было трудным из-за постоянной необходимости предотвращать кризисы или реагировать на них.

Меркель сказала, что теперь пришло время кому-то другому взять на себя управление.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вечером 26 октября вручил Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании полномочий канцлера. Она останется у власти до назначения преемника.

Выборы в Германии прошли 26 сентября, по их итогам социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — 196, Партия зеленых — 118, Свободные демократы — 92, Альтернатива для Германии — 83, Левая партия — 39.

Нового канцлера Германии планируют избрать на неделе после 6 декабря. По данным агентства Reuters, три немецкие партии — Свободная демократическая партия, Социал-демократическая партия и «зеленые» — планируют завершить переговоры о коалиции к концу ноября. Канцлером может стать глава социал-демократов и министр финансов Олаф Шольц.

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