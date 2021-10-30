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В Беларуси учителей решили переквалифицировать в уборщиков

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  • 30.10.2021, 20:02
  • 11,966
В Беларуси учителей решили переквалифицировать в уборщиков

Учителя тоже имеют право на забастовку.

- Учителей в Молодечно отправляют на бесплатную уборку детского сада. Такая история не только в Молодечно, но и в других городах Беларуси, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Связано это, в том числе с тем, что сейчас необходимо платить департаменту охраны МВД за их работу по охране режимных объектов, коими стали школы. Денег же в бюджете дополнительных нет. Поэтому сокращают уборщиц и прочий техперсонал, а убирать школу предлагают учителям.

Сначала вы фальсифицируете выборы, а потом моете школьные туалеты, потому что денег есть только на ментов. Медленная карма.

Может, все же лучше сказать «Нет!» и остаться 1 ноября дома? Учителя тоже имеют право отстаивать свои права.

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