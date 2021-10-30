БГТУ объявил о присоединении к Народному карантину/забастовке с 1 ноября 4 30.10.2021, 19:37

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Учащиеся обратились к студентам, преподавателям и сотрудникам университета.

- Студенты, преподаватели и сотрудники университета, сейчас мы все просто обязаны действовать, - пишет телеграм-канал «Салідарны БДТУ».

Причем для того, чтобы действовать, делать ничего сложного не нужно.

Достаточно всего лишь остаться дома с этого понедельника под любым предлогом. Самый очевидный и честный предлог – Covid-19.

У всех нас есть две главные причины присоединиться к Народному карантину (или забастовке, называйте как хотите):

1. Плачевная ситуация с коронавирусом. Даже если у вас крепкое здоровье, и вы сами не боитесь заболеть, подумайте о своих родных и близких.

Хунта отменила масочный режим, не даёт доставить в Беларусь бесплатные западные вакцины, не вводит дистанционное обучение в школах, ССУЗах и ВУЗах, жалеет денег на закупку аппаратов ИВЛ и врёт в статистике – устраивает настоящий геноцид нашего народа.

Оставшись дома, мы возьмём ситуацию в свои руки, устроим народный локдаун, который поможет остановить распространение Covid-19 и потенциально сохранит тысячи жизней. Также это покажет режиму, что люди не скот, на жизнь и здоровье которого можно плевать без последствий.

2. Мы не перевернули страницу.

Покажем таким образом своё общее неповиновение системе! В стране всё ещё сажают и пытают невинных людей, экономика уверенно летит в пропасть, а слово «свобода» осталось только в Конституции. «Белорусское Объединение Рабочих» призывает остановить работу (учебный процесс в случае студентов) с 1 ноября, пока не будут выполнены народные требования. Сейчас у нас есть шанс относительно безопасно всем вместе противостоять режиму. Вспомните, как нас много.

Что нужно делать?

Остаться дома с 1 ноября (не выходить на работу/учебу) до выполнения народных требований.

Почему это достаточно безопасно для всех?

- Максимально снижается риск заразиться коронавирусом, что уже значительно безопаснее с точки зрения здоровья, чем идти на работу/учебу.

- ОМОН не будет искать вас по домам. Ведь нереально понять по каким причинам человек остался дома. А если нас, оставшихся дома, будут сотни тысяч, то мы обязательно победим.

Почему эта акция особенно безопасна для студентов?

- В целях предотвращения распространения коронавируса, между Министерствами здравоохранения и образования Республики Беларусь достигнута договоренность.

Согласно ей молодым людям, у которых есть признаки ОРВИ (которые осенью есть почти у всех, ну вы поняли), можно не посещать учебные занятия в течение максимум 5 дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни.

Таким образом первые 5 дней вы можете поддерживать народный карантин вообще без каких либо бумаг. Самое время воспользоваться этой нормой.

Если в деканате вам говорят, что у вас нет права не ходить на пары до 5 дней без справки, пишите в наш бот, мы поможем составить по этому поводу электронную жалобу в Министерство образования, и деканат сразу перестанет иметь к вам вопросы.

Что ты должен сделать прямо сейчас?

- Поделиться этой информацией со всеми своими друзьями, одногруппниками, коллегами и родными!

- Напечатать простые листовки с призывом остаться дома и развесить в своем подъезде/общаге!

Стоп корона! Жыве Беларусь!

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