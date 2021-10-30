В Ростовской области РФ на неделю закроют кафе и рестораны 2 30.10.2021, 20:15

Ограничение продлится первую неделю ноября.

Власти Ростовской области решили ужесточить антикоронавирусные меры и ограничить работу общепита на время нерабочих дней, сообщается на сайте правительства региона. Ограничение будет действовать с 1 по 7 ноября, пишет РБК.

Предприятия общепита могут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку. Также столовые, рестораны, бары при гостиницах смогут работать на доставку и навынос. Ограничение не коснется столовых на производстве и кафе в аэропорту Платов.

За последние две недели власти Ростовской области несколько раз ужесточали COVID-меры. Так, 19 октября стало известно, что в регионе приостанавливается работа детских игровых центров и комнат, посещение театров, кинотеатров, музеев, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков и цирков разрешили по справкам о вакцинации или перенесенной болезни. В 27 муниципалитетах, где больше всего загружен коечный фонд в больницах, принимающих больных с коронавирусом, остановили плановую госпитализацию пациентов, если это не угрожает их жизни и здоровью.

27 октября власти объявили о введении частичного локдауна с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрылись непродовольственные магазины, не торгующие товарами первой необходимости, торговые центры, рынки, СПА-салоны, бассейны, спортзалы. Ресторанам и кафе запретили работать ночью, с 21:00 до 6:00.

После 7 ноября власти продлили запрет на работу организаций дополнительного образования для детей, а также на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Также расширили требование самоизоляции для пожилых — теперь на нее уйдут те, кому больше 60 лет (ранее — с 65 лет).

Ростовская область входит в первую десятку российских регионов по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (155,4 тыс.). С 24 октября в области практически каждый день выявляли более 600 заболевших. Это рекордные показатели для региона, где во время августовского всплеска заболеваемости суточное число заразившихся не доходило до 500, а во время декабрьского-январского — до 400.

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