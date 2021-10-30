Как белорусам платить за «коммуналку» меньше? 1 30.10.2021, 20:22

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Несколько действенных способах сэкономить.

Каждая отдельная жилищно-коммунальная услуга на первый взгляд может показаться не такой дорогой, однако по капле набегает приличная сумма, а в некоторых семьях это значительная статья расходов. «АиФ» рассказывает о действенных способах сэкономить на «коммуналке».

Откажитесь от услуг

В «жировке» есть услуги, которыми по факту вы, возможно, давно не пользуетесь, но исправно платите за них. В частности, к ним относятся ТВ-программы. Если вы не включаете телевизор или давно смотрите передачи и сериалы через Интернет, то можно отказаться от предоставления данной услуги. Так, в Минске на этом сейчас можно сэкономить более 9 руб. в месяц. Правда, для этого придется немного «повозиться»: следует обратиться с заявлением на предприятие, оказывающее эту услугу, дождаться мастера, оплатить его вызов. Если вас не пугает такой алгоритм, то за год можно сэкономить более 100 руб.

Еще одна устаревшая услуга – стационарный телефон. В век широкого развития мобильной связи для многих семей домашняя трубка стала архаизмом. Отказавшись от этой услуги, можно сэкономить в среднем от 3 до 7 руб. в месяц. Конечная стоимость зависит от условий договора с обслуживающей организацией.

Сделайте перерасчет

Плата за некоторые услуги в «жировке» зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов. Проверьте: возможно, в доме прописано больше людей, чем фактически в нем проживает. Обратите внимание на квитанцию: вероятно, вы забыли выписать родственника или знакомого, которому нужна была регистрация для учебы или работы?

Гражданам с низким уровнем дохода при выполнении ряда условий могут рассчитывать на субсидию при оплате «коммуналки». В основном она положена тем, у кого цифры в «платежке» без превышения льготных нормативов составляют больше 20% совокупного дохода семьи (если семья проживает в сельской местности – 15%). Обратитесь в расчетно-справочный центр и проверьте, может, вы льготник?

Будьте экономными

Помимо банальных рекомендаций вроде «закрывать кран с водой во время чистки зубов» или «гасить свет, выходя из комнаты», есть и не совсем очевидные. В нашем климате самая дорогая статья коммунальных расходов – отопление. Проверьте теплоизоляцию помещений. Если у вас стоят регуляторы на батареях, то, когда никого нет дома, ставьте их на минимум. Также рекомендуется поставить за батареями отражающий экран, чтобы больше тепла уходило в комнату, а не на улицу.

Обследуйте холодильник. Согласно расчетам именно этот бытовой прибор оказался одним из самых «прожорливых» в доме – потребляет понемногу, но постоянно. К примеру, наледь в морозильном и тем более холодильном отделении снижает эффективность прибора. Жаден до электроэнергии и пылесос. Если он забит пылью и грязью, польза от него сводится к нулю. Приходится много раз пылесосить одно и то же место. А это не только лишнее время, но и киловатты. Выбирайте правильный режим стирки: нагрев воды до 60°С требует в четыре раза больше электроэнергии, чем до 30°С.

В целом экономия на «коммуналке» – процесс бесконечный и где-то даже утомительный.

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