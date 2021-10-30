Андрей Шарендо: Полина просит нас не сдаваться и давить режим 1 30.10.2021, 20:30

Полина Шарендо-Панасюк – 300 дней за решеткой.

Это произошло 3 января. Перед Новым годом силовики схватили мужа активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Андрея, а потом вломились в их жилище. С тех пор брестчанка не видела своих двух сыновей, передает «Белсат».

Суд Московского района Бреста 9 июня назначил 2 года колонии Полине Шарендо-Панасюк. Ее признали «виновной» сразу по трем «статьям» Уголовного кодекса.

На суде смелая активистка своей вины не признала и называет себя захваченной в плен.

«Сегодня ровно 300 дней, как Полина за решеткой. 300 дней прошло с того момента, как полтора десятка милиционеров, омоновцев и представителей Следственного комитета вломились в нашу с Полиной квартиру. Они выломали дверь и без объяснения причин забрали жену в тюрьму. За это время Полине многое пришлось пережить: в СИЗО она неоднократно попадала в карцер, ее возили в Новинки, одним этапом она ехала больше месяца. Уже 80 дней Полина в женской колонии в Гомеле, половину этого срока она провела в ШИЗО. Для этого придумываются разные причины: два раза ее закрывали, так как отказывалась подписывать прошение о помиловании, а в остальных случаях находили мелкое нарушение порядка. В колонии не принимают посылок для Полины, хотя обязаны это делать. Недавно мы получили письмо от Полины, в котором она написала, что готова к марафону, к длинной дистанции, держится и просит нас об одном: не сдаваться и давить на режим Лукашенко», – говорит Андрей Шарендо.

После приговора Андрея Шарендо также обвинили в двух уголовных делах: по ст. 361 и ст. 368. Он был вынужден бежать за границу.

«С Полиной я познакомилась в 1996 году. С тех пор она не пропадала из моего поля зрения: каждая встреча или ситуация, в которой Полина оказывалась, свидетельствовала о ее твердой и ясной гражданской позиции. Я горжусь своей дружбой с ней, потому что Полина – совесть Беларуси. Глубоко верующая, ответственная, целеустремленная, Полина в каждое дело, которым занималась, вносила истинную заботу, и это была забота о Беларуси. Даже сейчас, в плену и не получая писем, она остается той самой Полиной. Но сейчас не нам, а ей нужна солидарность, и не просто солидарность, а свидетельство того, что мы благодарим ее – за честность, за правдивость, за твердость. И знаете, если бы была Нобелевская премия за совесть, я бы отдала ее Полине. Полине Шаренде-Панасюк – молодой женщине, матери, дочери, жене. Мы гордимся тобою, дорогая. И ждем», – отмечает Ирина Лавровская, доктор искусствоведения в области урбанистики и архитектуры.

Алесь, друг Полины и Андрея, отмечает: семья Шарендо всегда боролась за Беларусь, и за это власти им мстили. Теперь же дождались времени, когда стало «не до законов», чтобы разобраться с семьей Шарендо.

«Андрей и Полина – очень красивая пара, но эта преступная власть украла у этой семьи уже много времени. А у их детей она фактически украла родителей. Я знаю, что Полина очень хотела на море, но в прошлом году почти все лето отсидел Андрей, сейчас сидит Полина. Сидит ни за что. Как говорит Полина, дать отпор бандиту – это честь и обязанность гражданина. Знаю Полину более двадцати лет и уверен, что эту женщину невозможно сломать, она – кремень», – говорит друг семьи Шарендо Алесь.

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