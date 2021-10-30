10 лучших комедий о привидениях 1 30.10.2021, 20:45

Фильмы отлично подойдут для вечернего семейного просмотра.

Для тех, кто собирается отметить Хэллоуин за просмотром фильмов, «Зеркало недели» сделало подборку добрых комедий о привидениях - чтобы слишком страшные фильмы не помешали вам выспаться перед рабочим понедельником.

Тайна Коко

Этот добрый анимационный фильм, получивший премию «Оскар» в 2018 году, основан на концепции мексиканского праздника День мёртвых: в этот день, по поверьям, в мир живых приходят «в гости» души умерших людей, о которых помнит хотя бы один человек на Земле.

В центре сюжета - 12-летний мальчик, который очень хочет стать музыкантом, но его семья запрещает это без объяснений. Он отправляется в «Мир мертвых», чтобы разобраться, что же стало причиной такого запрета.

Битлджус

Ещё одна оскароносная комедия рассказывает о «бюрократическом» устройстве мира мёртвых. Муж и жена, погибшие в автокатастрофе, «оживают» в форме призраков и пытаются прогнать новых владельцев в своем загородном доме.

Призраки бывших подружек

Это комедия о модном фотографе, который не верит в любовь. Он заводит много отношений и быстро бросает девушек. На свадьбе его младшего брата к нему начинают приходить призраки его близких людей, чтобы помочь ему изменить своё отношение к любви.

Каспер

Отец с дочерью селятся в доме с призраками, и один из них - привидение-ребенок Каспер - оказывается добрым и заводит дружбу с девочкой.

Фокус-покус

Фильм о трех ведьмах, которые «восстают» из мертвых в современном мире на Хэллоуин. Увлекаясь мелкими пакостями, они так и не реализуют свой коварный план съесть всех детей в городе.

Охотники за привидениями

Оскароносная комедия о трёх ученых, которые исследуют паранормальные явления. Они создают свою службу «скорой помощи» для людей, в домах которых происходят паранормальные явления. У фильма несколько сиквелов.

Хэллоуинтаун

Бабушка-волшебница, приехавшая в гости к детям, хочет обучить магии свою внучку, однако родители девочки против. Всё меняется, когда герои оказываются в таинственном городе Хэллоуинтаун: им приходится забыть о разногласиях, чтобы спасти свои жизни.

Скуби-Ду (2002)

Одна из многочисленных историй с собакой Скуби-Ду. Сюжет именно этого фильма развивается на острове, где мистическим образом души прибывающих туда гостей оказываются в чане с протоплазмой. Задача героев - сделать остров снова безопасным местом для туристов.

Между небом и землёй

Романтическая комедия о том, как между живым архитектором Дэвидом и призраком погибшего врача Элизабет завязываются отношения и о проблемах, которые возникают у них на пути.

Город призраков

Комедийная драма повествует о дантисте-мизантропе, который после 7-минутной клинической смерти начинает видеть и слышать населяющих Нью-Йорк призраков. Они достают его просьбами помочь в делах, которые не успели завершить, пока были живыми.

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