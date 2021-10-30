В «Газпроме» прокомментировали сообщения о прекращении прокачки по газопроводу «Ямал-Европа»
- 30.10.2021, 20:58
Газопровод проходит по территории четырех стран — РФ, Беларуси, Польши и Германии.
Заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, говорится в сообщении управления информационной «Газпрома» на фоне сообщений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу Ямал — Европа, пишет ТАСС.
«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — отмечает холдинг.
Напомним, в субботу днем стало известно, что прокачка «голубого топлива» по газопроводу «Ямал — Европа» в субботу утром упала до нуля, а затем стала работать в реверсном режиме — с запада на восток.
Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии.