В «Газпроме» прокомментировали сообщения о прекращении прокачки по газопроводу «Ямал-Европа» 30.10.2021, 20:58

Газопровод проходит по территории четырех стран — РФ, Беларуси, Польши и Германии.

Заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, говорится в сообщении управления информационной «Газпрома» на фоне сообщений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу Ямал — Европа, пишет ТАСС.

«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — отмечает холдинг.

Напомним, в субботу днем стало известно, что прокачка «голубого топлива» по газопроводу «Ямал — Европа» в субботу утром упала до нуля, а затем стала работать в реверсном режиме — с запада на восток.

Транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии.

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