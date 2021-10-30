Как отличить коронавирус от ОРВИ - точный симптом от доктора Комаровского 6 30.10.2021, 21:19

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Известный врач назвал условия, при которых организм быстро справится с вирусом.

В последнее время, когда люди болеют, они все чаще сомневаются, что у них: коронавирус или грипп. Существуют ли какие-то определенные симптомы для каждого заболевания? Разъяснить эту тему взялся знаменитый украинский врач Евгений Комаровский, пишет healthinfo.ua.

Главное, что вы должны знать, – симптомы очень похожи, особенно в первые дни заболевания. Но нет ни одного симптома, который может быть только при гриппе и не появиться при коронавирусе. Например, уже известно, что при коронавирусной инфекции очень часто происходит потеря обоняния и вкусовых ощущений. Но все это возможно и при гриппе. Если у вас вдруг пропало обоняние, то это не говорит со 100% вероятностью о том, что у вас именно коронавирусная инфекция.

Итак, как все-таки понять, что у вас - коронавирус или грипп?

“При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния”, – говорит Евгений Комаровский.

По словам кандидата медицинских наук, и то, и другое – вирусная инфекция. При ее наличии стандартные действия абсолютно одинаковы и не зависят от того, это грипп или коронавирус.

“Но у нас, как правило, нет эффективных противовирусных препаратов, – заявил Евгений Комаровский. – Поэтому мы должны создать определенные условия, чтобы организм максимально быстро справился с вирусом”.

Поэтому если у вас появились слабость и насморк, болит горло, повысилась температура, то доктор Комаровский советует тепло одеться и пить много жидкости. В таком состоянии следует находиться в помещении с чистым и прохладным воздухом. При этом соблюдать или нет постельный режим - это ваш личный выбор. Но если все же у вас очень высокая температура, тогда не медлите и примите жаропонижающее. И в любом случае поставьте в известность о своем состоянии вашего семейного врача.

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