«Рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!»1
- 30.10.2021, 21:39
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Эмоциональное обращение к рабочим.
Известный фитнес-тренер Денис Гутковский вместе с белорусский диаспорой в Польше обратился к рабочим:
– Многие белорусы больше года находятся в стачке и несут на себе бремя борьбы за свободу и справедливость. Мы, диаспора белорусов в Польше, преклоняемся перед этими людьми. Мы, диаспора белорусов в Польше, поддерживаем и помогаем рабочим Беларуси.
Сегодня обращаемся к рабочим - рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!
Стачке быть!
Берегите себя и близких, останьтесь дома!