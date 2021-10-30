«Рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!» 1 30.10.2021, 21:39

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Эмоциональное обращение к рабочим.

Известный фитнес-тренер Денис Гутковский вместе с белорусский диаспорой в Польше обратился к рабочим:

– Многие белорусы больше года находятся в стачке и несут на себе бремя борьбы за свободу и справедливость. Мы, диаспора белорусов в Польше, преклоняемся перед этими людьми. Мы, диаспора белорусов в Польше, поддерживаем и помогаем рабочим Беларуси.

Сегодня обращаемся к рабочим - рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!

Стачке быть!

Берегите себя и близких, останьтесь дома!

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