закрыть
31 октября 2021, воскресенье, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!»

1
  • 30.10.2021, 21:39
  • 2,706
«Рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!»

Эмоциональное обращение к рабочим.

Известный фитнес-тренер Денис Гутковский вместе с белорусский диаспорой в Польше обратился к рабочим:

– Многие белорусы больше года находятся в стачке и несут на себе бремя борьбы за свободу и справедливость. Мы, диаспора белорусов в Польше, преклоняемся перед этими людьми. Мы, диаспора белорусов в Польше, поддерживаем и помогаем рабочим Беларуси.

Сегодня обращаемся к рабочим - рабочий, бастуй! Диаспора поддержит!

Стачке быть!

Берегите себя и близких, останьтесь дома!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский