Выборы в Грузии - экзитполы дают противоположные оценки 1 30.10.2021, 21:48

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Во втором туре выборов избрали мэров крупнейших городов.

В Грузии завершился второй тур местных выборов, на котором должны быть избраны мэры всех крупнейших городов: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Поти. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", экзитполы, проведенные по заказу телеканалов, дают совершенно противоположные оценки.

Так, первым были обнародованы данные экзитпола, проведенного компанией Anova по заказу оппозиционной телекомпании "Мтвари". Согласно этому экзитполу, кандидаты от партии экс-президента Михаила Саакашвили побеждают во всех пяти крупнейших городах страны.

Почти сразу были обнародованы данные экзитвола, проведенного компанией GORBI по заказу провластного телеканала "Имеди". Его результаты прямо противоположны – во всех самых больших городах побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, по результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных члена муниципального собрания.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Саакашвили и его задержания и заключения.

Заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

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