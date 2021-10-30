Боровляны с понедельника останутся дома
- 30.10.2021, 22:28
- 4,688
Можно уйти в отпуск, на больничный, оказаться контактом 1-го уровня с имеющим COVID-19.
- Хунта с каждым днем все больше и больше превращает нашу страну в рабочий лагерь, - считают жители Боровлян.
Каждый новый налог — это грабеж нашего благосостояние и будущего наших детей и внуков. Для своей сытой жизни хунта вытянет последнюю копейку из наших карманов.
Но у всех нас есть возможность остановить это. Нам нужно перестать работать на хунту.
Уйти в отпуск или на больничный — это все безопасные возможности остановить давление, сохранить будущее.
Оставайся дома! Останови безумие!