Боровляны с понедельника останутся дома 30.10.2021, 22:28

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Можно уйти в отпуск, на больничный, оказаться контактом 1-го уровня с имеющим COVID-19.

- Хунта с каждым днем все больше и больше превращает нашу страну в рабочий лагерь, - считают жители Боровлян.

Каждый новый налог — это грабеж нашего благосостояние и будущего наших детей и внуков. Для своей сытой жизни хунта вытянет последнюю копейку из наших карманов.

Но у всех нас есть возможность остановить это. Нам нужно перестать работать на хунту.

Уйти в отпуск или на больничный — это все безопасные возможности остановить давление, сохранить будущее.

Оставайся дома! Останови безумие!

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