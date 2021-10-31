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Мнение: Последняя из башен Кремля может отвернуться от Лукашенко

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  • 31.10.2021, 10:23
  • 18,308
Мнение: Последняя из башен Кремля может отвернуться от Лукашенко

Недоговороспособный диктатор становится проблемой для России.

Когда Кремль полностью отвернется от Лукашенко? Своим мнение делится Telegram-канл «CYNIC».

За режим Лукашенко в Кремле выступает лишь один вектор силы — силовой, причем не весь, а тот, которым руководит Патрушев.

Больше нет блоков, кроме коррупционных и завязанных на контрабанде, которых бы устраивал «диктатор Лукашенко». Не по причине, что он диктатор, а по причине, что он недоговороспособный диктатор. Именно из-за этого в прошлом году, затянув удавку на шее, Кремль старался добиться от Лукашенко полного подчинения, но ни венесуэльский, ни сирийский вариант не подходит. Именно поэтому к зиме сложилась условная «нейтральная зона», которая все сильнее перетекает в зону «готовности к диалогу» с оппозицией.

Говоря с разными ведомствами, можно получить разные ответы о причинах необходимости контакта с оппозицией и разных условиях, на которых этот контакт возможен. Но суть в том, что в пролукашенковмком пуле остался лишь Патрушев.

Пока условия Патрушева устраивают Лукашенко, но как только с его стороны будут более жесткие ограничения, последняя башня Кремля перейдет в нейтральную зону ожидания.

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