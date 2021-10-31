Очередная «проговорка» по Фрейду? 17 31.10.2021, 8:31

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Насколько верит Лукашенко своим сказкам — неизвестно.

Презрение к слушателям своих баек отличало Лукашенко ещё с периода раннего президентства и потом только нарастало. Думал ли он в духе «разведу их как лохов», или это – рефлекс и подсознательный автоматизм – никто уже и не узнает. Потому что, Лукашенко – уже труп и не напишет никаких мемуаров. А если и напишет, то читать их всерьёз уже никто не станет, пишет Telegram-канал «Люстэрка ўлады».

Это глубочайшее чувство личного превосходства и презрения к собеседнику десятилетиями распространялось и на тех, от кого он объективно зависел, включая Ельцина, Путина, Патрушева, Лаврова, не говоря уже о всяких там российских губернаторах и министрах.

28 октября порция очередная порция сказок была влита в уши генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Цитируем Лукашенку: «Последний факт, наверное, и в России заметили: с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят».

Интересно, это очередная «проговорка» по Фрейду? «Будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны», - со стороны российских правителей, не раз в последнее время призывавших «не залупацаа» в период запуска Северного потока-2?

Интересно, что двумя днями ранее Лукашенко при поездке в Лиду обманывал гродненских ябацек. «Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе танки», - вещал он на встрече в Лидской центральной больнице. Караеву было сказано: «Ты, Юра, смотри тут, - ты же генерал кроме всего прочего, что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь».

В общем, Караев должен в бинокль следить за гнусными происками ляхов и если чего увидит, — свистеть в одну из резиденций. Короче, XIX век: поляки перейдут Буг – шли гонца.

Насколько верит Лукашенко своим сказкам и на кого он рассчитывает?

– Непонятно. Высокопоставленные россияне давно приучили его к тому, что с почтительной улыбкой воспринимают даже самый концентрированный бред. «Свои» – давно уже и не думают возражать.

Но есть объективная реальность, доступная всем по бумажным, google, или yandex картам. Коротко, Запад Калининградской области РФ километров на 250 западнее и, соответственно, ближе к Берлину, чем самая западная оконечность РБ. От крайнего запада РФ до Берлина всего-то 450 км. Калининград, кстати западнее Варшавы.

В общем, РБ для РФ так себе «форпост». Разве только дополненной реальности (она у Лукашекнко круче, чем у Цукерберга!) и кретинизма. В котором Лукашенко – абсолютный и непререкаемый чемпион.

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