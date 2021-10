Алек Болдуин дал первое интервью после трагического выстрела на съемках 3 31.10.2021, 8:34

5,088

Актер и его жена попросили больше не преследовать их.

Актер Алек Болдуин, случайно убивший оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», выступил за ужесточение мер безопасности на съемочных площадках, вплоть до возможности использования резиновых или пластиковых пистолетов. Об этом он сообщил в стихийном уличном интервью журналистам. Его публикует TMZ. Это был первый комментарий Болдуина на камеру после инцидента.

Болдуин сообщил, что не имеет права отвечать на вопросы о расследовании. Он назвал погибшую Галину Хатчинс своим другом. По словам актера, перед началом съемок он пригласил ее и режиссера фильма Джоэля Соузу на ужин.

«Мы были очень, очень слаженной командой, снимавшей фильм вместе, а затем произошло это ужасное событие», ― сказал Болдуин. Он отметил, что на съемках временами происходят инциденты, но не такие, как этот. Случившееся он назвал эпизодом из разряда «один на триллион».

По словам Болдуина, он находится в постоянном контакте с мужем и маленьким сыном Галины Хатчинс. Супруг оператора «переполнен горем», отметил актер.

Болдуин добавил, что не может сказать, будет ли когда-либо еще работать на съемочной площадке, где используется огнестрельное оружие, и выступил за ограничение использования такого оружия на съемках. В то же время он предложил задуматься, «сколько пуль было выпущено» в американских фильмах и телешоу за 75 лет «почти без происшествий».

Болдуин подчеркнул, что решать вопрос об использовании оружия на съемках должны эксперты. В конце импровизированного интервью Болдуин и его жена попросили больше не преследовать их, добавив, что своими действиями журналисты довели детей пары до слез.

21 октября Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» (Rust) случайно застрелил из реквизитного оружия с боевым патроном оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза.

Перед инцидентом Болдуин тренировался доставать револьвер из кобуры. Согласно документам следствия, он направил оружие на камеру.

Бывшие участники съемок рассказали The New York Times и The Los Angeles Times, что на площадке ранее уже дважды случались инциденты с оружием. Револьвер Болдуину передал помощник режиссера Дейв Холлс, сказав, что оружие не заряжено.

В 2019 году Холлса уволили со съемок фильма «Путь свободы» после того, как на площадке «случайно разрядился» реквизитный револьвер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».