В Беларуси на 18 метеостанциях обновлены температурные рекорды 1 31.10.2021, 8:49

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Самый старый перекрытый максимум дня относится к 1896 году в Марьиной Горке.

На 18 метеостанциях всех областей, кроме Гродненской, 30 октября зафиксированы температурные рекорды, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ.

Самый старый перекрытый максимум дня относится к 1896 году в Марьиной Горке (15,5 градуса тепла против 15).

В Слуцке обновлен экстремум, зарегистрированный 30 октября 1945 года (15,8 против 15,6), в Верхнедвинске и Полоцке — рекорды 64-летней давности (14,9 против 12,6 градуса и 15,2 против 13 соответственно), в Витебске — 54-летней (14 против 12,1).

На остальных метеостанциях максимумы дня продержались от 8 лет до 21 года. В Житковичах воздух прогрелся до 17,1 градуса (16,3 в 2008 году), Ганцевичах — до 16,1 (15,7 в 2008-м), Шарковщине — до 15,5 (13,8 в 2008-м), Столбцах — до 15,2 (15 в 2008-м), Бобруйске — до 14,9 (14,2 в 2000-м), Лепеле — до 14,8 (13,4 в 2000-м), Борисове — до 14,7 (13,3 в 2013-м).

В Сенно и Березино новый максимум составил 14,3 градуса (12,4 и 13,1 в 2000 году), Докшицах — 14,2 (13,3 в 2008-м), Березинском заповеднике — 14,1 (13 в 2000-м), Езерище — 14 (11,6 в 2013-м), Нарочи — 13,9 (13,4 в 2000 году).

Повторены рекорды дня 13-летней давности в Мозыре — 15,3 и Октябрьском — 15,7.

Теплее всего было в Бресте — 17,6 градуса выше нуля. Этому же областному центру принадлежит абсолютный рекорд дня (20,3 градуса в 2018 году).

В Минске не хватило 0,5 градуса до повторения рекорда 125-летней давности (14,5 против 15 градусов).

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