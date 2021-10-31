Выборы в Грузии: правящая партия набирает более 48% голосов 4 31.10.2021, 9:01

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Кандидаты от «Грузинской мечты» лидируют во всех 20 муниципалитетах.

В Грузии в субботу, 30 октября, прошел второй тур местных выборов. По предварительным данным, правящая партия набрала 48,56%.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Кандидаты правящей партии «Грузинская мечта» лидируют во всех 20 муниципалитетах.

«Согласно официальным данным подписанных актов итогов голосования по практически всем избирательным участкам, лидируют кандидаты нашей партии. В частности, в Тбилиси подсчитаны данные из 645 из 769 участков, и лидирует наш кандидат в мэры Каха Каладзе с 55,6% поддержки избирателей», — сказал глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

ЦИК Грузии подсчитала итоги голосования на 1446 из 3743 избирательных участков. По имеющимся данным, правящая партия набрала — 48,56%, оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 31,23%.

Также в пяти крупных городах Грузии — Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти и Кутаиси — на мэрских выборах побеждают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта.

В то же время, кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» движение Давид Киркитадзе заявляет, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые, по его словам, были сфальсифицированы властями.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Грузинская мечта в голосовании по партийным спискам получила 46,7% голосов и победила в 44 муниципалитетах из 64. Второе место заняла политсила задержанного экспрезидента страны Михеила Саакашвили Единое национальное движение.

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