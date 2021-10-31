Что изменится в Беларуси в ноябре? 4 31.10.2021, 11:49

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Некоторые нововведения отобьются на кошельках белорусов.

В ноябре все мы заплатим больше за «коммуналку» из-за отопления, молодые мамы получат другие суммы пособий, а продавцы обуви должны будут приклеить к ней специальную маркировку. Также в анонсе новые полеты (не Череповец, но тоже хорошо), изменения законов, детские каникулы и изменения по сигаретам, пишет onliner.by.

С 1 ноября изменят бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума пересчитывают четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. К этому показателю привязаны размеры некоторых пенсий, а также разовые пособия при рождении детей. Как правило, бюджет прожиточного минимума каждый раз немного повышается, а за ним растут указанные пенсии и пособия. Конкретной цифры пока нет, но она появится на днях и будет действовать до нового пересмотра — 1 февраля 2022 года.

Обувь будет продаваться со специальной маркировкой

С ноября заработают новшества, затрагивающие реализацию обуви. В частности, нововведение касается маркировки товаров средствами идентификации.

По данным Министерства по налогам и сборам, после 1 ноября разрешается продавать обувь только после ее маркировки, а для этого следует провести инвентаризацию остатков. О том, что такое маркировка, мы уже писали.

В зависимости от деятельности для субъектов хозяйствования есть три варианта действий.

Для тех, кто продает остатки обуви в Беларуси оптом и в розницу, для получения кодов маркировки нужно сообщить в систему маркировки наименования и количество обуви, затем получить коды и наклеить их. Потом обязательно внести информацию о нанесении маркировки в специальную систему.

Если остатки обуви предполагается продавать за границу, то для получения кодов нужно внести информацию о них в «Банк данных электронных паспортов товаров», затем у оператора системы маркировки купить код, промаркировать товар и внести информацию о проведенной маркировке в систему.

Если же остатки товаров предполагается продавать на территории ЕАЭС, все должно быть немного проще. Для начала нужно проверить, есть ли в системе данные о проведенной ранее маркировке (дважды маркировать товары не нужно). Для этого можно передать в систему маркировки сведения о кодах и наименовании товара. После подтверждения оператор признает обувь маркированной, и тогда можно ее продавать.

Новые цены на сигареты

И напоследок традиционное подорожание сигарет с 1 ноября. Как обычно, первого числа каждого месяца белорусские производители и импортеры сигарет размещают максимальные розничные цены на сайте МНС. Как правило, цены вырастают на 5—15 копеек, данные по следующему месяцу появятся на днях.

Для получения ваших персональных данных — не только письменное согласие

С 15 ноября вступит в силу Закон о защите персональных данных. Например, с этого момента к персональным данным будет относиться любая информация, с помощью которой можно идентифицировать физлицо. Ранее согласие на обработку персональных данных предоставлялось только в письменной форме, а с середины октября — еще и в письменной форме, с помощью CMC-сообщения с кодом, электронной почты, проставлением галочки на сайте.

Новые полеты, но только в Россию

Если вдруг у вас закончились шутки насчет семейного отдыха в Череповце вместо Европы, то теперь можно будет их апгрейдить. С 4 ноября российская авиакомпания «Азимут» начнет выполнять ежедневные рейсы из Калуги в Минск.

Также авиакомпания увеличит количество рейсов Краснодар — Минск: по средам и субботам будут прямые перелеты, а по четвергам — с промежуточной посадкой в Калуге. Кроме этого, авиакомпания будет летать в Минск из Минеральных Вод еженедельно по понедельникам, а из Ростова-на-Дону дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Начнутся школьные каникулы

До осенних каникул в школах и гимназиях осталось всего ничего. Каникулы для школьников начнутся 31 октября и закончатся 8 ноября.

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