«Мы будем стоять плечом к плечу с народом Беларуси» 31.10.2021, 9:22

3,228

В USAID заявили, что продолжат помогать переменам в нашей стране.

Белорусские власти хотят сорвать процессы оказания американской государственной помощи в сфере развития и мероприятия в области публичной дипломатии, однако USAID продолжит работать в поддержку белорусского народа. Об этом говорится в заявлении администратора USAID Саманты Пауэр в ответ на требование белорусской стороны закрыть офисы Отдела по связям с общественностью Посольства и Агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске.

Напомним, также белорусские власти вынуждают посольство США в Минске уволить более 20 белорусских сотрудников.

В Агентстве отмечают профессионализм и плодотворную работу местных сотрудников по улучшению жизни граждан Беларуси.

«Они помогли тысячам белорусов создать собственные предприятия, имеющие большую ценность – в т.ч. благодаря поддержке и сопровождению стратегических реформ, обеспечивших условия для высокоэффективной работы в Беларуси новых предприятий (стартапов), некоторым из которых уже удалось привлечь частные инвестиции на сумму более 1 млрд. дол. США», — подчеркивают в USAID.

В заявлении перечисляются и иные заслуги работников: их помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью и способствование реформирмам законодательства для их поддержки, обеспечение профессионального развития белорусов, в том числе через программы стажировки в США. Отмечается, что многие их выпускники позднее стали создателями ряда организаций гражданского общества и различных инициатив.

«И хотя режим Лукашенко решил лишить наших сотрудников возможности для работы, их вклад в жизнь белорусов сохраняет свой непреходящий характер», — подчеркивается в тексте.

USAID констатирует, что случившееся вновь свидетельствует о грубом пренебрежении режима интересами белорусского народа.

«На протяжении более 20 лет, USAID вкладывало ресурсы в улучшение состояния здоровья, рост гражданского достоинства и повышение благосостояния белорусов. Сегодня эта критически важная деятельность на благо белорусского народа находится под угрозой в результате действий белорусских властей», — заявляют авторы.

Они подчеркивают, что Агентство и далее будет работать в поддержку народа Беларуси.

«USAID и далее будет стоять плечом к плечу с народом Беларуси, обеспечивая поддержку программ, которые способствуют участию граждан в общественной жизни, а также расширению экономических возможностей для белорусов. Мы остаемся преданными партнерству, которое создает гражданам новые возможности для того, чтобы проявлять жизненное достоинство и волю к самоопределению перед лицом авторитаризма», — говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».